În prim-plan apare Oana Roman, care are o relaţie solidă de prietenie cu Pepe şi implicit acces la informaţii referitoare la cele mai intime secrete ale artistului. Astfel, aceasta a vorbit inclusiv despre celebrul divorţ dintre Pepe şi Raluca Pastramă în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Se pare că Pepe nu este la prima căsnicie eşuată după despărţirea de Oana Zăvoranu. Cu Raluca ar fi doar o continuare a unui soi de blestem care îl urmăreşte de multă vreme pe artist. Cel puţin asta susţine Oana Roman, care, aşa cum se va vedea mai departe, a identificat şi cauzele pentru care Pepe n-are trăinicie în relaţii.

Pepe n-a ştiut de plecarea la munte

Despre aventura extraconjugală cu stomatologul din Qatar care are cabinet în Pipera, Oana Roman a spus că l-a luat prin surprindere pe Pepe, care în acea perioadă nu mai locuia împreună cu Raluca Pastramă. Prietena lui Pepe consideră că acela a fost un moment de slăbiciune care a ispitit-o pe Raluca.

„Nu-mi dau seama dacă în seara aia, într-un moment de disperare, s-a dus să facă chestia asta sau cineva i-a sugerat. Rezultatul a fost unul prost. Și pentru el, și pentru ea. Pepe nu avea de unde să știe de plecarea ei la munte, pentru că nu mai locuiau împreună. Cumva, eu cred că toți în viața asta avem și ducem o cruce. Cred că asta e crucea lui”, a declarat fiica lui Petre Roman.

De asemenea, ea a subliniat că Pepe își iubește foarte mult cele două fetiţe rezultate din căsnicia de 8 ani cu Raluca şi n-a dorit sub nicio formă să ajungă la despărţire. În acest context, anunţul lansat de Pepe pe YouTube cu privire la divorţ a fost un şoc pentru toţi cei care îi erau apropiaţi.

„Nu cred că el și-a dorit să se ajungă la un conflict de genul ăsta. Nu știu dacă acest ordin de restricție a avut alt scop ascuns, pentru că, cu siguranță, el nu este un pericol, cel puțin pentru copii. Acel ordin a fost relativ pentru copii și mi s-a părut ciudat. Orice ar putea fi pe lumea asta, dar nu un pericol pentru copii”, a completat vedeta.

Oana Roman şi Pepe au o relaţie?

Prietenie dintre cei doi a fost ţinta unor bârfe din showbiz, conform cărora Oana Roman ar urmări, de fapt, să devină iubita lui Pepe. Nimic mai fals, susţine confidenta artistului: „El pentru mine, ca să mai lămurim alte aberații pe care le lansează tot felul de oameni pe Instagram…

Eu toată viața mea mi-am dorit o familie mare și, mai ales, am visat să am un frate, pentru că am doar o soră, care este mult mai mare decâ mine. Nu am avut o relație apropiată. Dumnezeu mi-a dat frate care nu este de sânge, dar este mai mult decât atât. Pepe este fratele meu, ca și cum ar fi sânge din sângele meu și-l iubesc ca pe fratele meu, cu toată ființa mea.

Sunt oameni care au încercat să abereze și să insinueze că eu aș vrea să am o relație cu el. Sunt niște lucruri atât de strigătoare la cer… A fost lângă mine în cele mai grele momente din viața mea. Eu în cele mai grele din viața lui am fost lângă el și l-am susținut fără să-mi ceară.”

Unde a greşit Pepe faţă de Raluca Pastramă?

Oana Roman a spus că Pepe a avut şi are mult ghinion în dragoste, aspect confirmat mai ales de faptul că ultimele sale două căsnicii s-ar încheiat cu divorţ şi cu mult scandal. „Cred că a fost prea permisiv.

Și cred că a arătat că este capabil să ofere absolut orice total necondiționat și atunci când oamenii văd asta, au senzația că pot să-și permită orice. El trăiește pentru familia lui, pentru copiii lui și cât a fost în casă cu Raluca, a trăit pentru ea”, a încheiat Oana Roman.

