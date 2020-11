Ea a dezvăluit modul în care a reușit să slăbească, dar și faptul că nu mai poate deveni mămică. Vedeta a mărturisit la televizor faptul că a reușit să slăbească 17 kilograme, fără să meargă la medic pentru a-și tăia stomacul.

„După ce am născut, am avut niște probleme de sănătate care mi-au pus viața în pericol, adică era să mor. Pentru a-mi salva viața, am făcut o operație, care a durat nouă ore. Eram la un pas de septicemie. Am o plasă în partea stângă a abdomenului. Practic nu mai am mușchi acolo. Am stat cinci zile la Reanimare, am avut 70 de puncte de sutură și am stat cu sondă urinară șapte zile, iar în spital am fost internată aproape trei săptămâni”, a dezvăluit Oana Roman la Antena 1.

Ce nu are voie să facă Oana Roman

De asemenea, Oana Roman a mai mărturisit că nu are voie să facă două lucruri: mișcare care să solicite mușchii abdominali și orice intervenție la nivelul abdomenului.

„În urma acestei operații pe care am suferit-o atunci, nu am voie două lucruri: să fac orice fel de mișcare care să îmi solicite mușchii abdominali, și să fac orice fel de intervenție la nivelul abdomenului. Nu am avut voie să fac copii. Și dacă aș fi vrut să îmi tai stomacul, nu aș fi avut cum, pentru că nu a voie. Șansele să nu mai ies vie din acea operație ar fi fost foarte mari”, a mai spus vedeta, potrivit ciao.ro.

Voință și o dietă pe care și-a inventat-o singură

Fata fostului premier al României, Petre Roman, s-a ținut de promisiunea pe care și-a făcut-o la începutul acestui an, iar până acum, a reușit să scape de 17 kilograme.

Ea spune că a reușit să slăbesă cu două lucruri. Un fel de dietă pe care și-a inventat-o singură în sensul în care mănâncă din toate, dar foarte puţin.