Power Couple intră în linie dreaptă. Cine este creditat cu cele mai mari șanse să pună mâna pe marele premiu

Power Couple intră în linie dreaptă. Cine este creditat cu cele mai mari șanse să pună mâna pe marele premiu
Emisiunea Power Couple trage cortina în această săptămână, odată cu finala, care va fi difuzată, de Antena 1, miercuri, 25 februarie, de la ora 20.30.

Power Couple intră în linie dreaptă. Show-ul difuzat de Antena 1 se apropie de final

Ultimele ediții are show-ului sunt programate astăzi, marți și miercuri. Telespectatorii așteaptă ultimele provocări și să vadă care sunt probele de foc prin care vor trece concurenții care au rămas în competiție. Marea întrebare este legată de cine va fi marele câștigător. În momentul de față au rămas patru cupluri în joc.

Finaliștii concursului din acest an sunt cuplurile formate de Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan Bănică, sportivii Marius și Simona Urzică, dar și Andrei Niculae și iubita lui Claudia Cîrjan.

Cinci echipe vor lupta pentru mare afinală. Cine va pune mâna pe bani?

Situația nu s-a schimbat foarte mult nici în acest sezon. La fel ca în anii precedenți, în ultimele ediții ale show-ului va reintra un cuplu. În aceste condiții, perechea norocoasă nu este aleasă la întâmplare și este una dintre cele eliminate în acest sezon. La bilanț, vor fi cinci echipe care luptă pentru marea finală a Power Couple.

Emisiunea, cu priză la telespectatori, atinge cotele dramatismului în finalul sezonului. Pentru că au rămas patru cupluri și mai intră unul în competiție, iar în marea finală trebuie să rămână doar trei cupluri, eliminarea se va face în modul următor: luni va fi eliminat un cuplu, vor rămâne patru, marți încă un cuplu și astfel vom afla cele trei echipe care se întrec pentru a câștiga banii puși în joc.

Șansele cele mai mari

Cătălin și Luiza Zmărăndescu sunt printre numele pe care fani pariază în privința câștigătorilor. În ediția precedentă au plecat acasă Oase și iubita lui, Maria. Fanii cuplului au fost dezamăgiți și au spus că nu ar fi meritat să fie eliminați după evoluțiile avute în emisiune.

