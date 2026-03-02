Povestea unei românce pusă la cerșit de către soțul ei în Polonia. Prin ce coșmar a trecut

O româncă pusă la cerșit de soțul ei în Polonia a povestit la un podcast situația cumplită prin care a trecut. Chiar dacă a fost supusă unor umilințe greu de îndurat, femeia nu s-a lăsat și în cele din urmă s-a întors în țară.

O româncă a povestit coșmarul prin care a trecut în Polonia, pentru că a fost pusă să cerșească de soțul ei. ”Mă trezeam și mă aranjam, în sensul că dintotdeauna mi-a plăcut să fiu îngrijită. Părul meu era mereu curat și prins în coadă. Hainele mele au fost întotdeauna curate și îngrijite. Coboram de unde stăteam, îmi beam cafeaua. Mâncam ceva și apoi plecam spre zona mea.

De cu seara stabileam cine ce zone are, pentru că fiecare avea zona lui. Nu aveam voie să mă duc în alte zone, Eu evitam aglomerațiile. Fratele meu îmi spunea tot timpul să nu plec la o distanță mare față de el. Atunci nu aveam telefoane să corespondăm și ne dădeam întâlnire la ora cutare în cutare punct. Și așa ne țineam aproape”, a explicat aceasta.

De altfel, aceasta a explicat că era un chin să stea atâtea ore fără să se miște. ”Plecam mă duceam la piață sau la târg, dacă era duminică mă duceam la biserică. Îmi scoteam pernuța, era un adevărat ritual. Mă așezam jos, mă uitam în stânga și în dreapta, cu inima mică.

Îmi așezam piciorul bolnav la vedere și aveam pe un carton scris că adun bani pentru mâncare și medicamente. Și puneam cutiuța mea acolo în față și stăteam cu capul plecat, ore întregi fără să beau apă, fără nimic. Nu mă ridicam că mi-era rușine”, a mai spus ea.

Fratele a fost cel care a protejat-o și care a cerșit cot la cot cu ea. ”Cel mai greu era când îl vedeam pe fratele meu și el cerșind. Îl vedeam aproape de mine și vedeam cum i se ard buzele de la muzicuță și ciontul acela de mână ars de soare. Și era durerea mea. După ce mi-am câștigat copilul am venit în țară”, a mai spus femeia.