Povestea tragică a gemenilor siamezi Dasha și Masha Krivoshlyapova. Chinurile la care au fost supuse, de dragul științei

Masha și Dasha Krivoshlyapova au fost luate de lângă mama lor la naștere. Femeia a fost informată de medici că fiicele ei au murit la scurt timp după ce au venit pe lume, însă o moașă a dus-o pe aceasta la Terapie Intensivă și i-a arătat copiii pe care i-a născut. Mama surorilor a suferit un șoc, iar următorii doi ani după naștere a fost internată la o clinică de psihiatrie.

Gemenele siameze au fost luate de fiziologii sovietici și duse la Institutul de Fiziologie Umană din Moscova pentru a efectua studii pe ele. Pyotr Anokhin a studiat rolurile separate ale sistemului nervos și ale sistemului sanguin asupra capacității organismului de a se adapta la condiții precare precum privarea prelungită de somn, foamea extremă și schimbările de temperatură.

Surorile erau considerate o raritate medicală. Ele erau lipite de la bust în jos, cu câte un picior fiecare, plus un al treilea membru vestigial în spate care avea ceva mișcare. Sistemul circulator și genito-urinar era comun, însă sistemul nervos era separat.

În primii șase ani de viață, surorile nu puteau merge sau mânca singure și au avut nevoie de îngrijiri permanente. Asistenta Nadezhda Lopukhina a fost cea care le-a învățat pe fete să meargă, însă a fost extrem de dificil, asta pentru că fiecare picior era controlat de una dintre surori. A fost mai ușor să învețe mersul pe bicicletă.

