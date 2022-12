Vladimir Putin a depășit orice limită. Camere de tortură pentru copii. „Am crezut că am văzut totul”

Comisarul parlamentar ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ, a dezvăluit chinurile la care sunt supuși copiii din Ucraina în război. El a declarat că ocupanții ruși care controlează teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei amenajează camere de tortură pentru copii. „În teritoriile ocupate, există camere de tortură pentru copii. După cazurile Bucea, Irpin, am crezut că am văzut totul. În Balaklia, am văzut două camere de tortură, iar un băiat a fost ţinut acolo timp de 90 de zile, după care a fost scos pentru a fi împușcat.”

„În Herson, există zece camere de tortură, iar una are o celulă separată, în care erau ținuți copii” – a explicat comisarul parlamentar ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ. Potrivit acestuia, copiii care erau ţinuţi în camerele de tortură nu primeau mâncare, iar apă li se dădea din două în două zile. Ocupanții le-au spus copiilor că părinții lor i-au abandonat. „Un băiat care fotografiase cu telefonul echipament militar rusesc a fost reţinut şi ținut într-o astfel de cameră de tortură” – a adăugat Lubineţ, potrivit RBC.

Armata Rusiei, acuzată de tortură

Și Ministrul ucrainean de interne, Denis Monastirski, a acuzat armata rusă de crime, tortură și atrocități în orașul Herson. Oficialul de la Kiev a declarat că au fost descoperite 11 locuri în care rușii țineau în captivitate cetățeni ucraineni. De asemenea, în acest context, au fost descoperite și 63 de cadavre care aparţin unor persoane torturate și ucise de ocupanții ruși.

„Peste 1.000 de kilometri pătrați de teritoriu din 6.000 (eliberaţi, n. red.) au fost deja deminați. Peste 6.000 de obiecte explozive au fost deja găsite și ridicate”, a declarat ministrul ucrainean de interne.

Poliția ucraineană a deschis la Herson 436 de dosare penale pentru crime de război.

„Au fost verificate deja 763 de persoane, dintre care cinci au fost reținute și predate Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), fiind suspectate de activități colaboraţioniste. Examinatorii poligraf lucrează deja acolo. Înțelegem că cei mai mulţi dintre colaboraţionişti s-au retras împreună cu armata rusă pe malul stâng al Niprului. Dar mulți au rămas şi avem liste cu cei care i-au ajutat pe ocupanți. Aceştia au fost transferați punctelor de control care operează în regiune, unde sunt verificați cu atenție”, a mai explicat Monastirskim, conform Rador.