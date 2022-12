Sursa foto: Kremlin

Războiul din Ucraina se termină într-un singur mod: După moartea lui Vladimir Putin

Președintele Ucrainei a spus că invazia Rusiei s-ar putea opri dacă Vladimir Putin ar muri. Volodimir Zelenski a fost intervievat de David Letterman pentru emisiunea „My Next Guest Needs No Introduction”, care este difuzată pe Netflix.