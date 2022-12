Volodimir Zelenski, interviu cu David Letterman: „Să spunem că Putin răcește sau cade accidental pe fereastră”

Odată cu moartea lui Vladimir Putin, războiul în Ucraina se va termina. Este declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca răspuns la o întrebare a showmanului american, David Letterman, care l-a intervievat într-un episod special al emisiunii sale de pe Netflix My Guest Needs No Introduction Needed („Invitatul meu nu are nevoie de nicio prezentare”).

Episodul, înregistrat în luna octombrie în subsolul unei stații de metrou din Kiev, va fi disponibil pe platforma de streaming începând cu 12 decembrie. „Să spunem că Putin răcește sau cade accidental pe fereastră și moare – ar continua războiul?”, l-a întreabat Letterman pe Zelenski în timpul interviului. „Nu”, a fost răspunsul sec al liderului ucrainean: „Nu va mai fi niciun război”.

„Vreau să merg la mare când vom câștiga războiul”

Anterior acestui răspuns, Zelenski și-a explicat raționamentul: „Un regim autoritar este periculos pentru că implică riscuri mari. Nu vă puteți permite să aveți control asupra tuturor lucrurilor. Pentru că atunci când el moare, instituțiile se opresc”, a explicat liderul ucrainean. „Așa s-a întâmplat și în Uniunea Sovietică, totul s-a prăbușit. De aceea cred că, dacă pleacă, le va fi greu. Ei vor trebui să se ocupe de politica internă și nu de afaceri externe.”

Zelenski a mai precizat că va rămâne în funcția de președinte până când Ucraina va câștiga războiul. Când a fost întrebat despre planurile de viitor în politică, el a spus: „Nici măcar nu mă gândesc la asta. Voi fi sincer – îmi doresc foarte mult să merg la mare. Du-te doar pe litoral și bea o bere”.

„Până la victoria noastră, voi rămâne cu siguranță președinte. Iar după aceea – nu știu. Nu mă gândesc la asta acum, nu sunt pregătit pentru asta”, a răspuns președintele ucrainean.

„Vreau neapărat să merg la mare. Ca să fiu sincer cu tine, David, vreau să merg la mare. Doar să merg la mare, când vom câștiga războiul. Și chiar aș vrea să beau niște bere” a mărturisit acesta.