Ramona Bădescu rupe tăcerea. Actrița și cântăreața româncă trăieşte e trei ani de zile o frumoasă poveste de dragoste cu omul de afaceri, în vârstă de 53 de ani, iar rodul iubirii lor este fiul Ignazio, care curând va împlini un an și jumătate.

„Se numește Fabio Cali. Sunt norocoasă că logodnicul meu iubește diamantele. Sunt mulți bărbați cărora nu le plac bijuteriile”, a spus ea când a fost întrebată despre inelul spectaculos de pe mâna ei. Ea a mai spus că: „Fiul meu e bucățică ruptă din tatăl lui”.

Anul 2020 a fost unul dificil. Cu bune, cu rele

Ramona Bădescu rupe tăcerea. Actrița și cântăreața este stabilită de 30 de ani în Italia, la Roma. Ea a trecut prin momente grele la sfârșitul anului 2020. Și-a pierdut tatăl în luna noiembrie a anului trecut, după ce s-a infectat cu Covid-19. Imediat, a adus-o pe mama sa la Roma, unde aşteaptă botezul lui Ignazio, amânat din cauza pandemiei.

„Anul 2020 a fost cel mai urât an din viața mea, marcat de apariția acestui virus necruțător care mi l-a luat pe tata în luna noiembrie. Chiar cu 12 zile înainte de ziua mea. Am trecut printr-un moment foarte trist și greu de explicat, pentru că oricât am fi de mari sau maturi sau în vârstă, părinții rămân pentru noi așa cum îi vedeam când eram mici. Mama era și ea atunci testată pozitiv cu Covid-19, era acasă, în izolare, dar mulțumesc lui Dumnezeu, s-a refăcut”, a spus vedeta.

„Ignazio crește, are un an și patru luni acum, spune „mama” și mă topește! Îmi dau seama că este o împlinire fantastică să fii mamă, e o menire, dar e și un sacrificiu care merită! Eu pe mama mea am iubit-o mereu. Dar acum cu atât mai mult îmi dau seama ce înseamnă să fii mamă. Mă gândesc și la părinți, și la datoria lor, că ne-au crescut. Mă gândesc că mulți copii uită de părinți și de sacrificiile pe care ei le-au făcut pentru ei. Și nu mi-aș dori să i se întâmple așa și lui Ignazio”, a mai spus Ramona Bădescu, scrie RomâniaTV.