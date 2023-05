Povestea de dragoste a lui Gică Hagi cu Marilena. Cum i-a cucerit „Regele” inima soției

Sunt împreună din 1993, iar relația lor nu a întâmpinat crize majore sau, în cazul în care au existat, au reușit să le depășească cu succes. Fostul mare fotbalist a dus-o pe Marilena la altar la patru ani după divorțul de prima sa soție, Leni, și de atunci nu s-au despărțit.

Cum a reușit Gică Hagi să îi fure inima soției

Marilena Hagi a povestit în urmă cu mai mulți ani cum a decurs prima lor întâlnire, după ce s-au cunoscut în octombrie 1993 prin intermediul unor prieteni comuni. „Mi-o amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru ca îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine.

Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate. Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”.

La rândul lui, „regele” fotbalului a mărturisit că își iubește nespus soția, chiar dacă nu îi spune mereu cât de mult o apreciază. „Viața mi-a dat de toate: sport, fotbal, sunt celebru și am o familie incredibilă. Am o nevastă care e cu mine, care mi-a dat doi copii și care mă susține. (…) Îi mulțumesc pe această cale. Îmi spune din când în când «dar nu îmi zici și mie că mă iubești»? E mai greu, că eu zic mai greu. Dar ea știe că țin la ea. Și ea ține la mine”, potrivit news-white.com.

Gică Hagi, recunoscător pentru familia sa

Gheorghe Hagi a declarat, duminică, după ce Farul a obținut titlul de campioană a României, că nu mai este la vârsta la care să dedice trofeul cuiva în mod special, ci doar jucătorilor și soției sale, care îl susține chiar dacă cheltuie toți banii familiei.

„Soţia mă suportă şi copiii. Ce mesaj să-i dau ei? Am cheltuit toţi banii. M-a lăsat să fac asta. Copiilor mei… Ianis a dat gol azi… Ce pot dori mai mult?”, a pus Hagi.

De asemenea, antrenorul a dezvăluit anul trecut și care este secretul unei căsnicii de lungă durată și cum a reușit să stea lângă Marilena atâția ani. El a spus că iubirea și respectul trebuie să primeze, iar fiecare trebuie să lase de la el.

„Trebuie să lași de la tine, să împarți. Sunt responsabilități mari pe care trebuie să le cunoști de la început, fiecare cu ele, și nu ai voie să intri în zona gri, trebuie să lași de la tine. Trebuie să împarți lucrurile, în familie nu există orgoliu”, a spus cesta, potrivit porsport.ro.