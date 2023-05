Momente memorabile cu Gică Hagi. Regele fotbalului românesc a sărbătorit victoria cu un dans spectaculos. Video

La finalul meciului de la Ovidiu, jucătorii echipei Farul au primit trofeul, iar Gică Hagi a intrat pe teren ținând-o de mână pe soția sa, Marilena. În imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum regele fotbalului românesc dansează pe o melodie arăbească, în timp ce poartă un tricou pe care stă scris „Campioni 2023”.

Și fanii echipei Farul Constanța s-au bucurat pentru victoria obținută, iar aceștia au ieșit pe străzi acolo unde au sărbătorit împreună.

Gică Hagi, dans spectaculos după ce a devenit iar campion

În imagini se poate observa cu Hagi dansează vesel, cu zâmbetul până la urechi, în timp ce se mai animă din când în când cu un pahar de vin.

Ulterior, Gică Hagi, în vârstă de 58 de ani, a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor sociale după ce Farul a devenit noua campioană a României.

„Mulțumim pentru toată susținerea. Farul suntem toți!”, a fost mesajul transmis pe pagina sa de Facebook. De asemenea, la finalul meciului, Gică Hagi a menționat că Farul merită să fie campioană și că a crezut tot timpul în victorie, chiar și la 0-2.

„Cele mai bune echipe, în formă amândouă, au vrut fotbal amândouă. Până la urmă, am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultatul. Știam că jucăm acasă bine și că publicul ne împinge.

E o zi frumoasă, o punem în ramă, acolo. A fost o zi frumoasă pentru mine. Toate trofeele sunt mari. Oricând vin. E bucuria mai mare pentru că toată Constanța e fericită. Suntem toți fericiți, e super.

Noi am crezut tot timpul, știam că trebuie să atacăm, le-am spus că trebuie să avem răbdare, să construim din spate, mijlocașii să facă mingea să alerge și atacanții să aibă calitate în execuție. Cred că am avut de toate în seara asta, chiar dacă am început meciul prost. Știam că ei au calitate”, a spus antrenorul de la Farul Constanța.