Social Povestea Anei, fetița a cărei inimioară are un singur atriu și un singur ventricul







Fetița din Oradea va suferi cea de-a șasea operație pe cord, o intervenție vitală, și anume, o corecție biventriculară care poate fi realizată doar la un spital din Boston, în SUA.

Fetița cu inimioara funcțională doar pe jumătate

Ana are doar 9 ani și jumătate, dar viața a provocat-o încă din primele clipe. S-a născut cu o boală extrem de rară, cu o inimioară funcțională doar pe jumătate. Inimioara Anei are un singur atriu și un ventricul. Ventriculul unic are dublă intrare și dublă ieșire. Prima operație a suferit-o când avea doar șapte zile.

De atunci e depenentă de anticuagulante și a mai trecut prin alte patru operații. Fetița a petrecut multe zile prin spitale după ce a făcut complicații post-operatorii, dar și pentru a se recupera. Acum, Ana e elevă în clasa a II-a la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea. E un copil vesel, o fetiță creativă, cu o inimă caldă și un zâmbet care luminează zilele colegilor și profesorilor.

Specialiștii din Boston îi pot da șansa la o viață normală

Pentru a trăi o viață normală, Ana trebuie să sufere o nouă intervenție chirurgicală la inimioară. Aceasta e posibilă doar în Statele Unite, la Boston Children’s Hospital. Întreaga comunitate din Bihor, părinții colegilor Anei reuniți în Asociația Pas cu Pas Oradea, dar și oameni din județele limitrofe se mobilizează în aceste zile pentru ca Ana să poată ajunge în America, să poată să fie supusă operației și să poată trăi o viață normală.

Șansa fetiței la o viață normal depinde de 50.000 dolari. Costul operației este de 100.000 de dolari, dar până acum jumătate din sumă a fost strânsă. Asta înseamnă că mai e de parcurs jumătate din drum. Fiecare gest de susținere aduce o rază de speranță, fiecare donație o poate duce pe Ana mai aproape de șansa unei vieți mai bune. Cei care vor să o ajute pe Ana în lupta pentru viață o pot face susținând la Swimathon Oradea proiectul „O inimă din inimă… pentru Ana”.