Deși este româncă, fiind născută de o femeie săracă ce mai avea încă trei copii, Regina a fost adoptată de o familie de țigani căldărari.

Mama sa, Aurora, a povestit cum a ajuns să aibă grijă de Mihaela și să o transforme într-o adevărată căldărăriță.

În timp ce femeia și soțul său umblau prin Iași pentru a face rost de bani, vânzând diverse vase, au ajuns la casa unei familii de români, supărați că deși li s-a mai născut un copil, nu îl puteau crește.

„În timp ce noi umblam cu cazane, cu bălii, cum era pe vremea aceea, a venit femeia şi mi-a spus: «Văd că nu aveţi copii… Nu vrei să vă dau o fată?». Femeia aia nu avea unde să stea, şi nu ştia unde să dea fata. Eu am vorbit cu soţul, şi, fiindcă nu aveam copii, am zis «Hai să o înfiem!». După aia am mers la tribunal, la judecătorie… Am făcut toate actele“, a povestit Aurora Stănescu.

Potrivit tradiției căldărarilor, în comunitatea lor nu ar fi fost normal ca în familial or să fie adus un copil de altă etnie. Totuși, fiind un bebeluș la acea vreme, Mihaela a fost primită cu bucurie de către comunitare.

„Eu am crescut-o frumos. Şi, când avea vreo 10 ani, i-am spus că e adoptată. Cei din comunitate mi-au zis de la început că mi-am făcut o pomană. Când era mai mică, era blondă-blondă, cu ochi albaştri… Acum şi-a făcut părul negru. Eu o văd ca pe o căldărăriţă. Căldărăriţă a fost de mică“, a mai adăugat Aurora Stănescu.

Mihaela Stănescu nu mai locuiește în casa părintească, ci la socrii ei, unde s-a mutat de mai bine de doi ani. La vârsta de 17 ani s-a căsătorit cu un băiat din comunitate, iar împreună au adus pe lume un copil, acum în vârstă de un an și jumătate.

Tatăl copilului este acum plecat în Olanda, ca muncitor sezonier, lucru practicat de mulți căldărari din comunitate și nu numai.

„Am aflat la nouă, aproape zece ani, că am fost adoptată. (Părinţii, n.r.) mi-au spus că m-au luat, că m-au găsit undeva, însă nu mi-au spus exact de unde. Nu prea am mers la şcoală, am mers doar un an. Despre ei (n.r. – familia biologică), mama mi-a zis că nu mai sunt, că au murit cu toţii. Acum câteva săptămâni am vorbit de trei-patru ori cu o soră (n.r. – biologică). Nu ştiam că există“, a povestit, cu o română stâlcită, Mihaela Stănescu, în vâsrtă de 19 ani.

În urmă cu ceva timp, una dintre surorile biologice a dorit să ia legătura cu Mihaela. Pentru acest lucru, a cerut ajutorul autorităților și ale celor responsabili de comunitatea de căldărari de la Hârlău, potrivit ziaruldeiasi.ro