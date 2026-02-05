Posturile vacante la Hidroelectrica pot atrage penalizări de 12 milioane de euro pentru România. Procesul de selecție, reluat

Compania de stat Hidroelectrica a lansat, miercuri, procedura pentru selectarea unui consultant care să asiste Consiliul de Supraveghere și Comitetul de Nominalizare și Remunerare în alegerea unui director general și a unui director financiar. Valoarea totală estimată a contractului este de 145.820 lei, fără TVA, conform documentelor consultate de Mediafax.

Este vorba despre posturile pentru care, în procedura anterioară, „nu au fost găsiți candidații care să îndeplinească toate condițiile”, iar procesul a fost finalizat cu eșec înainte de termenul-limită de 28 noiembrie, stabilit de oficialii de la Bruxelles pentru îndeplinirea obligațiilor din Jalonul 121 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind guvernanța corporativă în companiile de stat din energie. Hidroelectrica a anunțat oficial, pe 26 noiembrie, că procedura de selecție se reia.

Compania, controlată de stat prin Ministerul Energiei, operează 188 de centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW. Este cel mai mare producător de energie electrică și deține cea mai mare cotă de pe piața furnizării, cu un portofoliu de peste un milion de clienți.

Procedura de atribuire a contractului se desfășoară prin achiziție directă, cu sursa de finanțare din fonduri proprii. Prestatorul trebuie „să fie specializat și autorizat în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane” și să depună un certificat constatator de la Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile.

Procesul va avea două etape. În prima etapă, se va face calificarea ofertanților pe baza criteriilor prezentate în caietul de sarcini. Vor fi selectați cei care ocupă primele cinci locuri în urma punctajului obținut. În situația în care mai mulți ofertanți au același punctaj, toți vor fi invitați în etapa a doua. Oferta tehnică și oferta financiară se depun abia după finalizarea primei etape, iar criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”, conform sursei.

Contractul va avea o durată de 17 luni, iar „se va constitui o garanție de bună execuție, numai de către ofertantul declarat câștigător, în cuantum de 10 % din valoarea contractului, fără TVA, în termen de maxim 5 zile lucrătoare după semnarea contractului sectorial”. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este luni, 9 februarie, ora 16:00.

Jalonul 121 din PNRR vizează guvernanța corporativă a companiilor de stat din energie și are o valoare totală de 227,9 milioane de euro. Îndeplinirea acestuia permitea deblocarea tranșei a treia de plată, în valoare totală de 809,4 milioane de euro. Hidroelectrica a fost menționată printre excepțiile pentru care pozițiile nu au fost ocupate la timp.

„Pentru jalonul 121, guvernanța corporativă a companiilor de stat în sectorul energetic, valoarea totală este de 227,9 milioane de euro… Având în vedere că discutăm de zeci de numiri, evident poziția noastră este că este o penalizare mai degrabă marginală, la care ne putem aștepta”, spunea ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spunea că

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că pentru fiecare poziție neocupată la Hidroelectrica penalizarea este de 6 milioane de euro.

„Nu se pierd toți cei 227 de milioane, ci sume proporționale cu poziția pentru care compania nu a reușit să finalizeze procedura conform metodologiei europene”, a subliniat acesta.

Astfel, pentru cele două posturi neocupate la Hidroelectrica, suma estimată a penalizării ar fi de 12 milioane de euro.