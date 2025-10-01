Poșta Română va da în judecată o altă instituție de stat: Astfel de atitudini antireformatoare sunt inacceptabile

Compania Naţională „Poşta Română”, care a lansat serviciul StartPost, destinat antreprenorilor, freelancerilor și start-up-urilor, a anunțat că unii registratori ai Oficiului Național al Registrului Comerțului, instituție finanțată din bugetul de stat, resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale ale firmelor care optează pentru acest serviciu. „Astfel de atitudini antireformatoare, contrare intereselor strategice ale statului român, sunt inacceptabile”, a anunțat compania, potrivit unui comunicat de presă.

În acest context, compania a cerut autorităților să intervină urgent pentru a opri practicile, subliniind importanța respectării legii, a sprijinirii mediului antreprenorial și a consolidării unui climat economic transparent și echitabil.

Potrivit companiei, consecințele acestor practici, aplicate fără temei legal, sunt:

îngrădirea accesului antreprenorilor la o soluție sigură pentru înregistrarea sediului social;

discriminarea între firmele care aleg locații improprii (acceptate) și cele care folosesc infrastructura Poștei Române (respinse);

blocarea unui serviciu inclus în Programul de guvernare și subminarea credibilității administrației publice;

pierderi la bugetul de stat și încetinirea dezvoltării mediului de afaceri;

afectarea imaginii Poștei Române și limitarea rolului său strategic de Ghișeu Universal.

Compania Națională „Poșta Română” a transmis că își menține angajamentul de a proteja interesele clienților și de a susține imaginea instituției.

„În acest sens, compania anunţă că va acţiona în instanţă registratorii responsabili pentru recuperarea eventualelor prejudicii cauzate prin respingerile arbitrare; va sesiza organele competente pentru a verifica dacă aceste practici pot constitui fapte de abuz sau neglijenţă în serviciu”, a mai anunțat compania.

„Serviciul StartPost reprezintă un pas firesc în modernizarea statului român şi în susţinerea mediului de afaceri. Respingerea arbitrară a acestui serviciu, parte a Programului de Guvernare, nu doar că dăunează antreprenorilor români, dar afectează şi credibilitatea administraţiei publice”, a spus directorul general al Companiei Naţionale „Poşta Română”, Valentin Ştefan.

Poșta Română a lansat, la 1 august 2025, serviciul StartPost, prin care companiile, start-up-urile și freelancerii pot stabili sediul social la instituție.

Serviciul oferă documentele necesare pentru înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului, atât pentru deschiderea unei firme, cât și pentru mutarea sediului unei societăți deja existente.