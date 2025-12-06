Portretul lui Muhammad Ali, vândut pentru o sumă impresionantă. Opera i-a aparținut unui prieten al sportivului

Un portret emblematic al lui Muhammad Ali, semnat de artistul pop-art Andy Warhol, a fost vândut pentru suma impresionantă de 18 milioane de dolari în cadrul avanpremierei VIP a Art Basel Miami Beach. Lucrarea, realizată în acrilic și cerneală serigrafică pe pânză, a fost achiziționată de un colecționar privat prin intermediul galeriei Lévy Gorvy Dayan.

Tabloul a aparținut anterior lui Richard L. Weisman, prieten al celebrului boxer și comanditar al seriei „Athletes” din 1977, în care Warhol i-a portretizat și pe Kareem Abdul-Jabbar, Chris Evert, Rod Gilbert și O.J. Simpson, potrivit artnews.com.

În ultimii ani, portretul a fost expus la doar câteva sute de metri de locul unde legenda lui Muhammad Ali a prins contur: Miami Beach Convention Center. Acolo, în februarie 1964, sportivul – cunoscut atunci ca Cassius Clay – l-a învins prin KO pe Sonny Liston, la doar 22 de ani. „A fost un şoc de personalităţi... un spectacol cu puternice conotaţii politice, în plină mişcare pentru drepturile civile”, notează centrul din Florida. Warhol a realizat portretul la 13 ani după această confruntare istorică, momentul care l-a transformat definitiv pe Ali din outsider în simbol global.

Galeria Lévy Gorvy Dayan a analizat mult timp opțiunile privind vânzarea operei — licitație publică, tranzacție privată sau expunere într-un târg de artă. În cele din urmă, a ales cadrul Art Basel Miami, mizând pe vizibilitatea oferită de eveniment și pe publicul său extrem de potent financiar, relatează sursa citată. Alegerea s-a dovedit inspirată: lucrarea a atras rapid interesul colecționarilor și vizitatorilor.

Pictura a devenit una dintre atracțiile centrale ale târgului, numeroase persoane oprindu-se să o admire. Printre cei prezenți s-au numărat figuri apropiate de moștenirea lui Muhammad Ali, precum Benedict Taschen, cunoscut colecționar de artă contemporană și autor al mai multor eseuri dedicate boxerului. La eveniment au fost prezenți și fiul sportivului, Muhammad Ali Jr., precum și fiul său adoptiv, Assad Ali.