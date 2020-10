Victor Ponta a vorbit în emisiunea lui Ciutacu despre situația creată de pandemia de Coronavirus în România.

„In fiecare zi, dar n-a gresit nimeni. Inclusiv infectiile nosocomiale sunt 0. Evident ca toate statisticile OMS arata ca peste tot apar aceste infectii.

Eu cred ca trebuie sa spunem ca 6000 de romani au murit pana azi, pe langa statistici si procente. Oameni care au familie, vecini, rude, prieteni, si-au pierdut viata. Nu poti sa spui ca guvernul isi face bine treaba.

Noi comparam acum cu Italia la inceput, cuvantul cheie e la inceput. Pe toti i-a luat prin surprindere, dar ei au imbunatatit lucruri. S-a marit capacitatea de testare, la noi a crescut putin si s-a oprit, entru ca la noi jumatate din teste sunt facute in privat”, a declarat Victor Ponta.

Ponta s-a testat din nou pentru Covid-19

„Eu m-am testat iar, ca am pe cineva apropiat, am primit rezultatul negativ.

Nu s-a marit numarul de oameni la DSP-uri, numarul de paturi. Nu putem compara Italia la inceput cu Romania acum, dupa 8 luni.

Trebuia sa angajam oameni la DSP, nu trebuie neaparat medici ca sa raspunda la telefon.

De ce nu s-a facut nimic? Pentru ca nu avem leadership. Nici prefectul nu stiu daca l-au dat inca jos.

La noi s-a spus doar ca e bine, ca e mai bine ca la ceilalti, mergeti la vot, ca e totul bine”, a declarat idignat politicianul.

Atac dur la PSD

„Am vazut o analiza care spune ca varful de infectari va fi intre 15 si 30 noiembrie in Romania. In conditiile astea preocuparea lor e cine candideaza, se duc toti buluc la Orban, la PSD preocuparea e sa mute medicii din spitale in parlament.

Dar care sunt solutiile, care e planul cu iesirea din criza sanitara si apoi economica? Nu stie nimeni care e planul, cate paturi si masti cumparati, cate teste? Un miliard din banii nostri s-au dus la Unifarm pentru produse care stau in depozite si oamenii se plang ca nu au ce le trebuie.

Situatia arata a haos si fiecare are impresia ca trebuie sa se salveze singur, pentru ca statul nu ajuta cu nimic”, a mai declarat Victor Ponta, conform RomaniaTV.