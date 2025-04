Politica Ponta: Au anulat alegerile, l-au interzis pe Georgescu, au sabotat-o pe Lasconi. Acum au inventat o minciună







Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a făcut o serie de acuzații după ce a declanșat un scandal în urma declarațiilor sale despre inundațiile din 2014 și despre obținerea cetățeniei sârbe.

„Sistemul” ar răspândi minciuni despre fostul premier

Fostul premier al României a transmis un mesaj românilor, avertizând că „sistemul” ar ignora nemulțumirea poporului. Acesta a susținut că „sistemul” ar fi anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, ar fi interzis candidatura lui Călin Georgescu, ar fi sabotat-o pe Elena Lasconi pentru a pierde sprijinul USR și ar fi răspândit minciuni despre el și despre ajutorul acordat Serbiei în 2014, pe când era prim-ministru.

„Au anulat Alegerile ; l-au interzis pe Călin Georgescu, au sabotat-o pe Elena Lasconi, iar acum au inventat o minciună despre mine, legată de morții de la Dunăre din 2014, și au sărit imediat să-mi facă plângeri penale! Nu pot să înțeleagă că POPORUL s-a săturat de ei!”, a scris acesta.

El a declarat că nu va ceda și a promis că va confrunta „sistemul”, afirmând: „Nu ne dăm bătuți! Îi vom înfrunta!”.

Contextul postării făcute de Ponta

Candidatul independent a declarat în podcastul de la evz.ro „Hai, live! cu Turcescu și Andronic”, difuzat miercuri, că a obținut cetățenia sârbă ca un gest de recunoștință, pentru decizia pe care a luat-o acum 11 ani, când era prim-ministru. Atunci, el a salvat Belgradul de inundațiile cauzate de Dunăre, dar acest lucru a dus la inundarea unor localități din România.

„Mi-au dat-o fiindcă i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o s-o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor am dat eu ordin peste structurile românești să se deschidă barajul de la Porțile de Fier și în felul asta nu s-a inundat Belgradul.

Ai noștri nu voiau să deschidă, fiindcă s-ar fi inundat partea românească. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede, n-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate în aval inundate”, a povestit Ponta, miercuri.

Oamenii s-au împărțit în două tabere

Mai mulți politicieni au solicitat retragerea acestuia din alegerile prezidențiale, iar alții i-au depus plângere penală pentru trădare națională.

În acest context, românii s-a împărțit în două tabere: unii îl admiră pentru decizie de a salva Belgradul de inundații, în timp ce alții îl critică pentru că ar fi prioritizat binele unei alte țări în detrimentul României.