Inițiatorii proiectului gazoductului Nord Stream din Germania ar trebui să „ceară scuze și să tacă”, a declarat premierul polonez Donald Tusk, ca reacție la speculațiile care au reînviat întrebările despre autorii sabotajului asupra conductelor construite special de cuplul Merkel-Putin pentru a ocoli Europa de Est.

Anterior, unul dintre adjuncții lui Donald Tusk a negat afirmația conform căreia Varșovia ar fi fost responsabilă parțial de daunele produse la conductele Nord Stream, prin care gazul rusesc ieftin ajungea în Europa de Vest.

Discuția vine după ce, joi, Wall Street Journal a scris că autoritățile ucrainene au fost responsabile pentru aruncarea în aer a conductelor Nord Stream 1 și 2, în septembrie 2022, un sabotaj care a lăsat Germania și marea sa industrie chimică fără o sursă cheie de energie ieftină și a declanșat o criză energetică, eliminând totodată poate cea mai importantă sursă de venituri pentru mașina de război a lui Putin, implicată în invazia din Ucraina.

Germania condusă de Angela Merkel a fost partener cu Rusia lui Vladimir Putin la proiectul acestor conducte. Iar Polonia a spus, în repetate rânduri, că propriile sale interese de securitate sunt lezate de Nord Stream.

„Tuturor inițiatorilor și patronilor Nord Stream 1 și 2. Singurul lucru pe care ar trebui să-l faceți astăzi este să cereți scuze și să tăceți”, a scris Donal Tusk pe rețeaua de socializare X (fostă Twitter).

To all the initiators and patrons of Nord Stream 1 and 2. The only thing you should do today about it is apologise and keep quiet.

— Donald Tusk (@donaldtusk) August 17, 2024