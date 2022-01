Gazprom a îngenunchiat Polonia. Cadou de la Putin: „am pierdut 4 miliarde de dolari”

Într-un interviu în care a comentat situația Ucrainei în raport cu Rusia, fostul ministru de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a precizat că „nimeni nu știe, cu excepția lui Vladimir Putin”, dacă urmează o invazie militară în regiune sau nu.

„Din ce se aude, aproape toate pregătirile pentru operațiunea militară au fost făcute: o concentrare de trupe precedată de o repetiție generală în primăvară, un atac cibernetic, două provocări nereușite pentru a avea un pretext pentru a invada.

Fostul ministru de Externe al Poloniei, despre invazia militară a Rusiei

Mai întâi, ministrul Șoigu a spus ceva despre armele chimice americane din Donbas, iar apoi americanii au avertizat lumea să nu provoace autori necunoscuți, poate prin încurcarea planurilor lui Vladimir Putin, care acum nu mai poate folosi elementul surpriză.

Pe de altă parte, în mass-media de stat, opinia rusă nu pare a fi pregătită pentru război, dar poate fi și rezultatul unor calcule că un astfel de (demers – n.r.) rusesc poate fi o scuză potrivită pentru a spune: „nu am vrut să atacăm Ucraina, dar acum trebuie”. Agresiunea nu trebuie exclusă, dar militarii cu care vorbesc spun că 130.000 sau chiar 150.000. de soldați la graniță nu sunt suficienți pentru a cuceri toată Ucraina”, a spus fostul ministru Sikorski despre o eventuală invazie militară în Ucraina.

Putin a declarat război Europei prin intermediul Nord Stream 2

Radosław Sikorski a transmis însă, că i-a avertizat pe aliații germani că unicul scop al Nord Stream și Nord Stream 2 este tocmai acela de a declara război Europei printr-un „instrument diferit”. Vladimir Putin și-a propus să priveze Ucraina de veniturile din transport și de posibilitatea de a furniza gaz clienților din Europa de Vest, în timp ce „înșurubează” Yamal și Druzhba către clienții din Europa Centrală, potrivit fostului ministru de Externe al republicii.

În fața acestei amenințări și a crizei energetice, Germania joacă un rol-cheie, este de părere Radosław Sikorski. „Înainte de a se alătura guvernului, Verzii au fost critici ai Nord Stream 2, dar se pare că li s-a explicat că interesele economice ale industriei germane erau mai importante decât interesul strategic al întregii Uniuni Europene și, în special, al flancului estic. Guvernul german pare divizat în această privință”, a spus Sikorski pentru biznesalert.pl.

Întrebat cum ar trebui să reacționeze Polonia, în contextul în care a fost „bătută” de Putin la capitolul gaze naturale și este pe punctul de a încheia un nou contract cu rușii, fostul ministru de Externe a spus: „De ceva timp sunt un susținător nu doar al uniunii energetice, ci chiar al uniunii gazului. Rușii încearcă, din poziția de cvasimonopol, să dicteze prețurile pentru diferite țări și, cu toate acestea, noi suntem cel mai mare consumator de gaz rusesc.

Nu mă consider un specialist în acest domeniu, dar știu că o altă materie primă energetică, și anume uraniul, este achiziționată de Comisia Europeană în numele tuturor statelor membre, apoi este distribuită statelor membre în funcție de necesități, datorită căreia avem securitate energetică, adică un preț competitiv. Dacă am face același lucru cu gazele naturale, am obține o aprovizionare mai sigură și mai ieftină.

Prețurile la gaze au explodat: „Cadou” de la președintele rus

Am pus la dispoziția actualului guvern un mare instrument, cu mari eforturi. Pe parcursul a două mandate, am construit un terminal de gaz LNG în Świnoujście, iar guvernul PiS a aplicat pe el un semn cu numele lui Lech Kaczyński, dar a fost construit de la prima lopată până la ultimul robinet sub guvernul PO-PSL.

Scopul terminalului a fost acela de a putea semna un alt contract cu rușii fără șantaj, cu posibilitatea de a diversifica aprovizionarea. Am vrut ca prețurile să fie mai mici în contractele pe termen lung, dar se pare că colegii de la PiS au mers la cazinou și au decis să speculeze prețul gazelor. Nu doar pe tranzacțiile spot, unde se pare că au și eșuat, pentru că au jucat la scăderi și prețurile au intrat în stratosferă.

Vreau să spun că au schimbat formula de stabilire a prețurilor ca și cum prețurile spot ar fi trebuit să fie întotdeauna mai mici, și totuși pe piețe nu era garantat acest lucru. Primul ministru Waldemar Pawlak, care urmărește aceste chestiuni mai îndeaproape decât mine, spune că în 18 luni am pierdut deja 16 miliarde de zloți polonezi (4 miliarde de dolari) din cauza schimbării acestei formule de stabilire a prețurilor. Un astfel de cadou a fost făcut de PGNiG și de guvern lui Vladimir Putin”.