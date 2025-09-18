Poliția Română, precizări despre șeful IPJ Mehedinți: Aspectele semnalate fac obiectul unor verificări în curs

Poliția Română anunță că abaterile șefului IPJ Mehedinți, cms. șef Marian Cârcei, ”fac obiectul unor verificări în desfășurare”. La 17 septembrie împuternicirea sa a fost suspendată, atribuțiile sale fiind preluate de un alt ofițer. Conform sindicaliștilor Europol, Cârcei ar fi fost surprins în februarie când circula cu 109 km/h în localitate, la volanul mașinii de serviciu, fără a fi în misiune și fără semnale luminoase sau acustice, încercând totodată să ascundă incidentul.

Poliția Română a precizat că abaterile comise de cms. șef Marian Cârcei fac obiectul unor verificări aflate în curs, derulate de organele abilitate.

„Poliția Română nu tolerează abateri de la normele legale sau deontologice și reafirmă angajamentul pentru integritate și responsabilitate în actul de conducere”, a declarat sursa citată.

La data de 17 septembrie, împuternicirea ofițerului a fost întreruptă, iar atribuțiile funcției de inspector șef au fost preluate de un alt ofițer.

Conform detaliilor prezentate de sindicaliștii Europol, Cârcei a fost surprins, în februarie 2025, circulând cu 109 km/h în localitate, la volanul mașinii de serviciu, fără semnale acustice și luminoase și fără a fi în misiune.

În aceste condiții, există suspiciuni că ofițerul ar fi încercat să exercite presiuni asupra polițiștilor rutieri pentru a nu întocmi un proces-verbal de constatare a contravenției și pentru a-și menține dreptul de a conduce.

Sindicaliștii Europol au transmis că, deși polițiștii rutieri au cerut documente oficiale care să justifice ordinul de serviciu invocat de Cârcei, acesta ar fi emis un ordin de serviciu ce se presupune a fi fals. Aceștia susțin că situația reprezintă un exemplu de folosire a funcției publice pentru a evita răspunderea, similar unor cazuri recente în alte inspectorate de poliție.

Sindicaliștii au reclamat că Marian Cârcei este singurul înscris în cursa pentru ocuparea postului de șef, deși peste o sută de ofițeri din IPJ Mehedinți îndeplineau criteriile de eligibilitate. Concursul a fost organizat după expirarea perioadei maxime legale de împuternicire, iar în perioada respectivă Cârcei a fost desemnat la conducere pentru încă patru luni, ceea ce, potrivit sursei citate, a descurajat participarea altor ofițeri eligibili.