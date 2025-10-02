Poliția italiană a confiscat 21 de lucrări false dintr-o expoziție Salvador Dali

Poliţia italiană specializată în opere de artă a confiscat marţi 21 de lucrări suspectate a fi atribuite în mod fals lui Salvador Dalí, într-o expoziţie numită „Dalí, între artă şi mit” din Parma. Printre operele ridicate se află desene, tapiserii şi gravuri, iar autorităţile investighează autenticitatea acestora, potrivit The Guardian.

Îndoielile privind veridicitatea lucrărilor au apărut încă din ianuarie, când ofiţerii unităţii din Roma a echipei de artă au efectuat o inspecţie de rutină a expoziţiei pe când aceasta era găzduită la Museo Storico della Fanteria.

„În timpul inspecţiei, de genul celor pe care le efectuăm în mod obişnuit la muzee, ceva părea să nu fie în regulă”, a declar Diego Poglio, ofițerul superior care a condus ancheta.

Diego Poglio a declarat că, în timpul inspecţiei, au fost observate doar litografii, postere şi desene ale lui Dalí, împreună cu câteva statui şi alte obiecte, însă niciun tablou sau alt obiect de importanţă majoră. Ofițerul a spus că era greu de înţeles de ce cineva ar fi organizat o expoziţiecu opere de o valoare atât de mică.

Echipa poliţiei a sesizat Fundaţia Gala-Salvador Dalí, cu sediul în Figueres, Catalonia, care a confirmat că nu fusese contactată de organizatorii expoziţiei. Poglio a precizat că este ”ciudat să organizezi o expoziţie cu lucrările unui artist atât de important fără să implici fundaţia care gestionează colecţia”.

În urma trimiterii fotografiilor operelor suspecte, fundaţia a trimis o echipă de experţi la Roma, care au confirmat existenţa unor ambiguităţi. Procurorii au emis astfel ordinul de confiscare a celor 21 de lucrări, în timp ce investigaţiile tehnice şi ştiinţifice continuă pentru a stabili autenticitatea acestora.

Autorităţile italiene au precizat că investigaţia se află în faza preliminară, fără a desemna în acest moment vreun suspect. Poliţia italiană specializată în opere de artă se ocupă frecvent de cazuri ce implică reproducerea sau expunerea neautorizată a lucrărilor unor artişti celebri.

În februarie, aceeaşi unitate a descoperit un atelier clandestin unde se produceau falsuri ale operelor lui Pablo Picasso şi Rembrandt, vândute ulterior online. Totodată, în urmă cu câteva luni, poliţia italiană a destructurat o reţea europeană de falsificatori care replicau lucrări ale unor artişti precum Banksy, Andy Warhol şi Gustav Klimt.