Armonia florilor și a culturii japoneze revine la București: Festivalul Internațional de Ikebana, ediția a II-a

Bucureștiul va găzdui, în perioada 13–19 octombrie 2025, cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Ikebana, organizat la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Evenimentul va reuni maeștri din Japonia și Europa și va include expoziții, demonstrații și ateliere dedicate artei florale și tradițiilor japoneze.

Festivalul va oferi demonstrații și ateliere de Ikebana, expoziții, precum și activități dedicate culturii japoneze, de la arta kimonoului (Kitsuke) și pictura pe mătase (Yuzen) până la ceremonia ceaiului (Chado), arta florilor presate (Oshibana) și pictură cu cerneală (Sumi-e).

„Motto-ul Ikebana International este „In friendship through flowers” - prietenie prin intermediul florilor. Festivalul de Ikebana de la București este o punte între culturi. Invităm publicul să descopere frumusețea acestei arte tradiționale japoneze și să se lase inspirați de maeștrii internaționali care ne onorează cu prezența. Ne dorim ca fiecare participant să trăiască o experiență personală și autentică prin Ikebana și prin celelalte tradiții japoneze prezentate. Festivalul devine un spațiu de întâlnire unde Estul și Vestul dialoghează prin flori, gesturi și simboluri.” – Florentina Vinica Barbu, Președinte și Fondator Ikebana International Bucharest Chapter #269

Ikebana International Bucharest debutează cu deschiderea oficială pe 13 octombrie, ora 18:00, în Aula Magna, Rectorat USAMVB. Organizatorii vă asteaptă cu o expoziție și demonstrație de Ikebana, spectacol Kitsuke, recital Sound Choir, toate în prezența oficialilor Ambasadei Japoniei și USAMVB.

În urmatoarele zile, momentele cheie sunt conferința Prof. Osamu Inoue, reprezentant școala Saga Goryu, Kyoto Saga University, atelier Yuzen cu Itsuko Kasahara Sensei, atelier și demonstrație Kitsuke cu Kamiya Tsuyaka Sensei, atelier Sogetsu Ikebana cu Yoshie Kobayashi Sensei, grad Komon, școala Sogetsu.

Ikebana cu Kobayashi Sensei, care va susține trei workshopuri sub tema „Occidentul întâlnește Orientul”. Lla aceste ateliere poate participa oricine, chiar dacă este începător. Ikebana cu Marianne Dufraisse, cu tema hârtie albă sau colorată, creativitate cu materiale neconvenționale. Ikebana cu Andreea Georgescu, tema aleasă fiind: utilizarea materialelor proaspete și neconvenționale în Ikebana. Pictură Sumi-e cu Mădălina Ceangău, oshibana cu Camelia Țîrlescu, Chado cu Tanaka Yukiko Sensei Ikebana cu Marianne Dufraisse: cu tema Kakebana într-un bambus, creativitate cu flori și plante de sezon Ikebana cu Alina Alexandru: arta liniilor, volumului și echilibrului, expandere din midollino Ikebana cu Florentina Vinica Barbu: eu în Ikebana - călătoria către mine însumi pe Calea Florilor. Orarul si programul pe zile poate fi consultat la https://www.ikebanaromania.org/ro/