Poliția Metropolitană din Londra investighează dacă un grup cu posibile legături cu statul iranian are vreo implicare în incendiul asupra unor ambulanțe aparținând organizației caritabile evreiești Hatzola, incident petrecut în primele ore ale zilei de luni, în cartierul Golders Green.

Anchetatorii spun că este prea devreme pentru a atribui direct responsabilitatea Teheranului, însă această ipoteză face parte din liniile de investigație analizate în prezent.

Patru ambulanțe Hatzola au fost incendiate, iar flăcările au provocat mai multe explozii din cauza tuburilor de oxigen aflate la bord. Potrivit unei declarații oficiale a Poliției Metropolitane, incendiul a fost semnalat în jurul orei 01:45, pe Highfield Road din Golders Green, într-o parcare a unei sinagogi unde erau staționate vehiculele serviciului de ambulanță voluntar.

34 de locuitori din apropiere au fost evacuați preventiv, iar autoritățile au precizat că nu au existat răniți. Cele patru ambulanțe au fost distruse, însă serviciul a rămas operațional.

Ancheta este condusă de ofițeri specializați în combaterea terorismului, deși incidentul nu a fost încadrat, în acest stadiu, drept atac terorist. Poliția a anunțat că tratează fapta ca pe o infracțiune antisemită motivată de ură și că, potrivit imaginilor CCTV, trei persoane cu glugi ar fi turnat un lichid inflamabil peste vehicule înainte de a le incendia și de a fugi.

Șeful Poliției Metropolitane, Sir Mark Rowley, a declarat că anchetatorii „urmează toate pistele”, inclusiv o revendicare online venită din partea unui grup islamist care și-a asumat și alte atacuri din Europa și care ar avea posibile legături cu statul iranian, potrivit relatării citate în materialul de bază.

În același timp, el a spus că este „prea devreme” pentru a atribui atacul direct Iranului. Această poziție este în linie cu declarația oficială a poliției, care precizează că autenticitatea revendicării online este o prioritate pentru echipa de investigație, dar nu poate fi confirmată în acest moment.

În declarația sa oficială de luni, Foreign, Commonwealth and Development Office a anunțat convocarea ambasadorului Iranului la Londra, Seyed Ali Mousavi, la instrucțiunile ministrului britanic de externe.

Potrivit guvernului britanic, măsura a fost luată după punerea sub acuzare a două persoane suspectate că au oferit sprijin unui serviciu de informații străin. Un purtător de cuvânt al FCDO a afirmat:

„Securitatea națională rămâne prioritatea noastră principală și tratăm foarte serios amenințările reprezentate de Iran și de cei care acționează în numele său. Acest guvern va lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii britanici, inclusiv expunerea acțiunilor imprudente și destabilizatoare ale Iranului, în țară și în străinătate”.

Potrivit materialului inițial, Sir Mark Rowley a vorbit și despre „creșterea rapidă” a amenințărilor atribuite statului iranian în ultimii ani, inclusiv activități ostile de supraveghere și mai multe comploturi dejucate.

În paralel, poliția londoneză a anunțat măsuri suplimentare de protecție pentru comunitatea evreiască, inclusiv desfășurarea a 264 de polițiști în plus și patrule armate vizibile în capitală.

Afirmațiile privind aceste măsuri apar în relatările publice despre discursul susținut de Sir Mark Rowley la un eveniment al Community Security Trust, organizație care monitorizează antisemitismul în Regatul Unit.

Hatzola este o organizație non-profit condusă de voluntari, activă în Golders Green din 1979, care furnizează gratuit asistență medicală de urgență și transport la spital.

Serviciul colaborează cu autoritățile locale de urgență și operează nu doar în nordul Londrei, ci și în Manchester, Gateshead, Essex și Hertfordshire, pentru comunitatea largă, indiferent de religie, potrivit descrierii din materialul de bază.

Un reprezentant al organizației, Laurence Blitz, a declarat că este „șocant pentru orice persoană cu gândire normală să atace o organizație al cărei unic scop este să salveze vieți”.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția a cerut publicului orice informații care ar putea ajuta la identificarea celor trei suspecți. În paralel, cazul este urmărit atent pe fondul unei serii de incidente recente care au vizat comunități evreiești din mai multe țări europene.