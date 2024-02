Copil arestat în Statele Unite. La nouă ani și-a împușcat mortal o rudă

Poliția americană a arestat un copil de nouă ani pentruomucidere, în statul Utah, din vestul SUA. Minorul este acuzat că și-ar fi împușcat mortal, în cap, o rudă în vârstă de 32 de ani, la finalul săptămânii trecute.

Cazul a stârnit noi controverse în spațiul public american, unde problema armelor de foc este foarte disputată. Un copil de nouă ani a fost implicat în acest incident, la finalul săptămânii trecute, conform datelor oferite de poliția americană. Tragedia a avut loc vineri seară în oraşul Tooele, a precizat un agent al forţelor de ordine.

El nu a dat detalii cu privire la împrejurările în care s-a produs incidentul. Poliția nu a precizat dacă a fost vorba despre un accident sau un act intenționat.

Poliţiştii au declarat că au găsit „un bărbat de 32 de ani” în stare de inconștiență, în propria casă. Poliția americană a intervenit după o solicitare primită prin numărul de urgență. Conform sursei citate, victima suferise o „plagă împuşcată la cap”. Iar cel care i-a provocat-o a fost un copil de nouă ani.

Bărbatul a fost transportat la spital, pentru îngrijiri, „în stare extrem de critică”. El nu a supraviețuit și a murit, ulterior, din cauza rănilor pe care le-a căpătat, a adăugat poliția americană.

Potrivit informațiilor furnizate de poliția americană care anchetează cazul, copilul, a fost arestat „seara târziu”. Suspectul de nouă ani și victima sunt din aceeași familie.

Poliția americană nu a făcut precizări legat de copil, astfel că nu se știe dacă este vorba despre un băiat sau despre o fată. De asemenea, nu au fost date informații despre împrejurările în care s-a produs incidentul armat.

