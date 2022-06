Crimă șocantă în SUA! O fetiță de 10 ani a împușcat mortal o femeie care se certa cu mama sa. Foto

Lashun Rodgers, o bunică în vârstă de 41 de ani din Orlando, se afla la un grătar de Ziua Memorială în curtea complexului său de apartamente, când în zonă a sosit o femeie cu fiica ei, declanșând o altercație care a devenit rapid mortală, au transmis martorii prezenți la fața locului agenților de poliție.

Femeia și copilul ei au început să țipe, aparent exprimându-și nemulțumirile în legătură cu o dispută anterioară legată de o postare pe rețelele de socializare. Dar martorii spun că violențele verbale au devenit fizice după ce femeia a lovit-o pe vârstnica Lashun Rodgers, care la rândul său a răspuns atacului.

La un moment dat, în timpul violențelor, mama copilei, pe nume Lakrisha Isaac, în vârstă de 31 de ani, i-a înmânat fiicei sale o poșetă în care se afla un pistol. Altercația a continuat, au relatat polițiștii, la un moment dat fetița de 10 ani trăgând două focuri de armă și lovind-o pe vârstnica Lashun Rodgers în cap.

Un martor a declarat poliției că mama fetiței a strigat: „Ai împușcat-o pe doamnă!”. Apoi, martorul a auzit copilul țipând: „Nu trebuia să te pui cu mama mea!”.

Lashun Rodgers a murit în urma împușcăturii. Procurorii se luptă acum să ia măsurile potrivite împotriva suspectului, majoritatea neînțelegerilor având loc pe fondul vârstei fetiței.

