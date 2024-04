Admiratorul lui Putin, cercetat penal. Percheziții la primarul care se declara fanul dictatorilor

Poliția a descins la Primăria comunei Stejari, din județul Gorj, dar și la domiciliul primarului Ionuț Păiuși. Edilul, care s-a declarat admirator al dictatorilor Nicolae Ceaușescu și Vladimir Putin, este implicat într-un dosar penal.

Perchezițiile din comuna Stejari sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Ancheta este efectuată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice din cadrul IPJ Gorj.

Primarul Ionuț Păiuși este anchetat în mai multe dosare penale, aflate în cercetare din toamna anului 2022. De curând, el a intra în atenția opiniei publice pentru că s-a declarat un admirator al dictatorilor Nicolae Ceaușescu și Vladimir Putin. Poliția îl anchetează într-un dosar penal legat de consumul de carburanți.

Dosarul se află în lucru din toamna anului 2022. Primarul Ionuț Robert Păiuși este acuzat că ar fi folosit cantități uriațe de combustibil, din cotele primăriei, în folos propriu. C0nsumul ar fi fost decontat din banii publici ai comunității. Aceasta în condițiile în care mașina Primăriei comunei Stejari, o Dacia Logan, diesel, nu funcționează. Autovehiculul est ținut de circa doi sau trei ani în curtea instituției.

În cursul dimineții de joi, 18 aprilie, poliția a descins la sediul Primăriei comunei Stejari, dar și la domiciliul primarului. Aici sunt efectuate percheziții și sunt ridicate documente. Mai multe mașini ale Poliției și Jandarmeriei sunt prezente la fața locului. De asemenea, percheziții au loc și la o stație de carburanți situată într-o localitate învecinată.

Primarul comunei Stejari, cercetat de poliția Gorj se află în funcție de opt ani. Comuna pe care o conduce numără în jur de 2.000 de locuitori care trăiesc în cele cinci sate componente. Deși ocupă funcția de foarte mulți ani, Ionuț Păiuși nu se poate lăuda cu multe realizări. Doar jumătate din străzi sunt asfaltate, canalizarea este introdusă dar nefuncțională, iar comuna arată ca după bombardament. Gropi și cratere la tot pasul, pe șosele.

În schimb, primarul se declară un admirator al dictatorilor Nicolae Ceaușescu și Vladimir Putin. Despre acesta din urmă spune că are o putere foarte mare din moment ce conduce mase uriașe de oameni de atâția ani. Primarul recunoaște că, în conducerea comunei se inspiră din politica de dinainte de ‘89 și nu numai. Probabil că aceasta este și cauza pentru care își ține localitatea în subdezvoltare.

În cariera politică, primarul se inspiră nu doar din viața dictatorilor, ci și din filmele de Hollywood. Într-o postare pe Facebook, se autoproclama Batman-ul comunei Stejari. Ceea ce nu a împiedicat poliția să-l ia la întrebări. Întrebat dacă are și costum, el a negat. Dar spune că a fost inspirat de Piedone, primarul de la Sector 5.

„Nu am, pentru că nu am văzut când. Și-a luat și Piedone, atunci îmi iau și eu, pentru că la domnia lui văzusem acel citat cu Batman, Spider-Man și l-am adaptat. Am văzut că dacă merge la București, de ce să nu meargă și la noi, la Stejari”, mai spunea Ionuț Păiuși.