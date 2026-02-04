Poleiul paralizează nordul și centrul Republicii Moldova. Trafic restricționat, localități fără electricitate și intervenții masive ale autorităților

Republica Moldova. Poleiul format în urma condițiilor meteorologice din ultimele ore a provocat dificultăți majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, în special în nordul țării. Circulația rutieră a fost serios afectată, iar în anumite zone autoritățile au fost nevoite să restricționeze temporar deplasarea transportului de mare tonaj.

În paralel, condițiile meteo au generat avarii în rețelele electrice, soldate cu deconectări parțiale ale consumatorilor din mai multe localități. În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat instituțiile responsabile și a dispus coordonarea intervențiilor pentru diminuarea efectelor fenomenelor meteo și protejarea populației.

Poliția Republicii Moldova avertizează că poleiul creează riscuri sporite pentru siguranța rutieră, în special pe traseele din nordul țării, unde carosabilul este acoperit de gheață. O situație dificilă a fost înregistrată în raionul Edineț, în satul Gordinești, unde circulația transportului de mare tonaj a fost sistată temporar din cauza condițiilor periculoase de deplasare. De asemenea, pe traseul R-11, la intersecția cu drumul G-9, echipajele de poliție au intervenit pentru dirijarea și fluidizarea traficului.

Pentru menținerea practicabilității drumurilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, împreună cu Administrația Națională a Drumurilor, monitorizează permanent situația și intervin cu utilaje speciale și material antiderapant. Potrivit responsabililor din domeniu, au fost constituite stocuri de aproximativ 12,5 mii de tone de material antiderapant, iar în teren sunt mobilizați circa 240 de muncitori rutieri și aproximativ 460 de autospeciale.

Autoritățile îndeamnă șoferii să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele riscante.

„Raionul Edineț, satul Gordinești, din cauza poleiului format pe partea carosabilă, circulația mijloacelor de transport de mare tonaj a fost sistată temporar, până la intervenția serviciilor abilitate. Traseul R-11, intersecția cu traseul G-9 raionul Ocnița, carosabilul este alunecos, polițiștii intervenind pentru fluidizarea traficului rutier”, menționează oamenii legii.

De asemena dificultăți în trafic se înregistrează pe traseul R-6, raionul Orhei, localitatea Peresecina - direcția spre Chișinău.

„Informăm că, pe acest sector de drum, un camion defectat este tractat de un alt TIR, iar în zona curbelor circulația este temporar îngreunată, fiind afectate ambele benzi de circulație. Polițiștii de patrulare dirijeaz traficul. Conducătorii auto sunt rugați să manifeste răbdare și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului”, se menționează în comunicat.

Probleme au fost semnalate și în sectorul energetic. Ministerul Energiei informează că poleiul a dus la ruperea unor conductori pe liniile electrice aeriene, provocând întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică în mai multe localități.

Potrivit autorităților, operatorul sistemului de transport Moldelectrica a mobilizat 58 de angajați operativi și 15 unități de transport pentru intervenții, iar operatorii sistemelor de distribuție au activat până la 90 de echipe, cu aproximativ 240 de specialiști la nivel național. Ministerul Energiei, împreună cu Moldelectrica, Premier Energy și RED-Nord, monitorizează situația și sunt pregătite să intervină în orice zonă afectată.

Precipitațiile din ultimele ore, combinate cu temperaturile negative, au generat avarii în rețelele electrice din mai multe regiuni ale țării. Potrivit operatorilor, ruperea conductorilor a dus la deconectări parțiale în șase localități, afectând 2.414 consumatori. La ora 18:00, fără energie electrică au rămas localitățile Donici și Camencea din raionul Orhei, Bobeica din raionul Hâncești, precum și Prepelița, Pepeni și Pepenii Noi din raionul Sângerei.

Echipele operatorilor de distribuție au fost trimise în teren pentru remedierea avariilor și reconectarea consumatorilor. Totodată, pe parcursul zilei au fost înregistrate patru incidente de rupere a conductorului de gardă pe linii electrice aeriene de 110 kV, toate fiind remediate până la ora 17:12.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat forțe importante din structurile de ordine publică, echipe medicale și alte servicii de intervenție, pregătite să acționeze acolo unde condițiile meteo vor genera riscuri suplimentare.

Centrul Național de Management al Crizelor face apel către populație să evite deplasările neesențiale, să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile și să urmărească informațiile transmise de autorități. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să anunțe imediat operatorii de distribuție dacă observă fire electrice căzute sau deteriorate și să apeleze Serviciul 112 în caz de situații de urgență.