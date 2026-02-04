Alertă meteo în Republica Moldova. Risc sporit de polei și temperaturi scăzute între 4 și 8 februarie

Republica Moldova. Autoritățile de la Chgișinău intră în regim de alertă pentru perioada 4–8 februarie, ca urmare a prognozelor meteorologice care indică fluctuații de temperatură, precipitații și risc crescut de polei. În acest context, pe 3 februarie, a fost convocat Centrul Național de Management al Crizelor pentru a lua măsuri de prevenire a blocajelor în trafic, avariilor și situațiilor de risc pentru populație.

„Instituțiile au fost instruite să intervină prompt pentru menținerea siguranței cetățenilor, asigurarea circulației rutiere și continuitatea serviciilor publice esențiale”, a transmis CNMC.

Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General de Carabinieri vor asigura patrularea activă a drumurilor naționale imediat ce condițiile meteo se vor înrăutăți, oferind sprijin participanților la trafic și intervenind în caz de blocaj. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, împreună cu Administrația Națională a Drumurilor, vor menține drumurile practicabile prin aplicarea materialului antiderapant și monitorizarea permanentă a situației.

„Starea drumurilor este monitorizată non-stop, iar echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze în funcție de evoluția vremii”, a precizat CNMC.

Pe durata perioadei de risc, Ministerul Afacerilor Interne va mobiliza zilnic 2.300–2.400 de angajați și aproximativ 650 de mijloace de transport. Administrația Națională a Drumurilor dispune de 460 de utilaje, 240 de muncitori rutieri și 12.600 de tone de material antiderapant.

Armata Națională este pregătită cu 523 de militari și 48 de unități de tehnică pentru intervenții la solicitarea autorităților locale. În același timp, 270 de echipe de asistență medicală urgentă vor activa în regim 24/24, iar operatorii din sectorul energetic au mobilizat echipe pentru prevenirea și remedierea eventualelor avarii.

CNMC recomandă populației să evite deplasările neesențiale în perioadele cu polei, să se informeze din surse oficiale despre starea drumurilor și să manifeste prudență sporită.

„Îndemnăm populația să urmărească informațiile oficiale și să respecte recomandările autorităților, pentru a reduce riscurile generate de condițiile meteo nefavorabile”, a mai transmis centrul.

Miercuri, 4 februarie, sunt așteptate lapoviță slabă și temperaturi între –9°C noaptea și 2°C ziua, cu umiditate ridicată și vânt moderat din sud-est. Joi și vineri, 5–6 februarie, vremea va rămâne instabilă, cu ploi slabe, temperaturi apropiate de 0–1°C și intensificări ale vântului, favorizând formarea poleiului dimineața și seara.

Meteorologii estimează o medie a temperaturii aerului între –1 și –3°C. Cantitatea de precipitații va depăși media multianuală de 25–35 mm, ceea ce înseamnă mai multe zile cu ninsori, lapoviță și ploi.

Temperatura minimă absolută a fost de –32,1°C la Bălți în 1954, iar maxima absolută a atins +23,3°C la Tiraspol în 1990. În mod obișnuit, pe parcursul lunii se înregistrează 4–8 zile cu temperaturi minime sub –10°C și 2–3 zile cu valori sub –15°C.

În ceea ce privește precipitațiile, recordul lunar a fost de 139 mm la Vulcănești în 1969, iar stratul maxim de zăpadă a ajuns la 71 cm la Briceni, pe 28 februarie 1973.