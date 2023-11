PNL, umăr la umăr cu AUR în preferințele românilor. Sondaj intern

PNL este cotat la 20% în preferințele alegătorilor români, pentru alegerile europarlamentare de anul viitor. Informația apare într-un sondaj intern, comandat în perioada 20 – 31 octombrie. Cercetarea a fost efectuată de „The Center for International Research and Analyses”. Datele au fost culese la nivel național, pe un eșantion de 1.000 de subiecți prin interviuri telefonice.

Conform acestui sondaj de opinie, dacă săptămâna viitoare vor fi alegeri europarlamentare, PSD ar fi votat de 30% dintre români. Pe locul doi se situează PNL, care ar beneficia de 20% din voturile exprimate de cei ce merg la vot.

Urmează, imediat, la umăr cu liberalii, partidul lui George Simion, AUR. Formațiunea ar obține, în caz că aceste alegeri s-ar organiza duminica viitoare, un scor de 19%, în marja de eroare a PNL.

Mai jos, în sondajul intern al liberalilor se situează USR, condus de Cătălin Drulă. Acest partid ar obține 14% din voturile electoratului român.

De menționat că analiza PNL a fost făcută pe un eșantion de 46% dintre românii care au indicat că vor vota cu un partid politic.

PNL și-a făcut sondaj intern pentru europarlamentare

În sondajul intern comandat de liberali, urmează partidul Dianei Șoșoacă, cotat cu 6% în preferințele alegătorilor români. Atitudinea agresivă și spectacolele pe care le face în parlament au contribuit la creșterea Dianei Șoșoacă în preferințele românilor.

Dintre celelalte formațiuni politice măsurate, doar UDMR mai trece pragul electoral cu 5% din preferințe. PMP este cotat cu 3%, iar REPER, formațiunea lui Dacian Cioloș și Forța Dreptei (FD) partidul lui Ludovic Orban abia ajung la 1%.

Cum stăteau lucrurile în urmă cu o lună

Un alt sondaj de opinie, realizat în urmă cu o lună, la comanda PSD, indica rezultate ceva mai bune pentru PNL. Într-o cercetare Avangarde, din perioada 20-28 septembrie PNL era cotat cu 21%, în vreme ce AUR se situa tot la 19%. Potrivit analizei, în luna septembrie, PSD era cotat cu 31%, PNL cu 21%, iar AUR cu 19%.

Mai jos, USR aduna 13% din preferințele românilor, UDMR era cotat cu 5%, iar partidul Dianei Șoșoacă, SOS, cu 5%.

Celelalte partide ar obține un procent mai mic de 5% care permite intrarea în Parlament.