PNL nu renunță la guvernarea cu PSD. Comasarea alegerilor nu reprezintă o „linie roșie”

PNL nu va renunța la guvernarea alături de PSD, chiar dacă negocierile pentru comasarea alegerilor vor eșua. Florin Roman, vicepreședintele partidului a ținut să infirme speculațiile pe acest subiect.

Deputatul Florin Roman a ținut să infirme speculațiile cu privire la o eventuală ruptură a relației cu PSD. El a declarat că PNL nu va renunța la guvernare în ciuda a ceea ce se vorbește în spațiul public. Aceasta chiar și în cazul în care social-democrații nu vor fi de acord cu comasarea alegerilor. O nouă rundă de negocieri a fost programată pentru finalul săptămânii, după ce precedentele au eșuat.

Politicianul PNL este de părere că cine va rupe coaliția de guvernare va plăti costurile politice aferente.

Politicianul a arătat în ce condiții ar decide liberalii să iasă din coaliția cu PSD și să renunțe la guvernare.

Politicianul PNL a declarat că există anumite limite a căror încălcare nu va fi acceptată de partidul său. Florin Roman a enumerat ceea ce numește el „linii roșii” în guvernarea cu PSD. Între acestea sunt introducerea de noi taxe și impozite, naționalizarea Pilonului II, reducerea taxării muncii.

„PNL va asigura stabilitatea țării cât timp PSD nu se joacă cu liniile roșii pe care le-am impus: ⁠fără noi taxe și impozite; ⁠fără naționalizarea pilonului două de pensii private; ⁠scăderea taxării pe muncă; ⁠neimpozitarea pensiilor sub 3000 lei; o alta linie roșie este ca nu vor introduce niciodată impozitul progresiv cu PNL la guvernare”, a concluzionat Florin Roman .

PNL și PSD se întâlnesc vineri pentru o nouă rundă de discuții cu privire la comasarea alegerilor. După această dată, a afirmat Nicolae Ciucă, șeful liberalilor, orice discuție este inoportună și nu-și mai are rostul.

Speculațiile cu privire al ieșirea liberalilor de la guvernare au apărut în ultimele zile, după eșecul discuțiilor pe tema comasării. Astfel de voci au apărut în ședințele interne ale conducerii PNL de zilele acestea. În acest context, Marcel Ciolacu a amenințat că-și depune mandatul dacă partenerii vor ieși de la guvernare.

„Eu cred că…. Cel puţin eu şi colegii mei din PSD am arătat că prioritatea noastră e România. Cel mai bine pentru mine şi colegii mei ar fi fost să nu intrăm la guvernare şi să nu facem această coaliţie. În acest moment cred că ori am fi avut alegeri anticipate când eram în pragul unei crize sociale (…), ori PSD ar fi avut cu cinci în faţă la alegeri. Dar am hotărât, într-un moment dificil, că este bine să ne implicăm şi să nu lăsăm România să se ducă într-o direcţie total, total greşită”, a declarat el.