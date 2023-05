Momentul în care se va face rotativa între PNL și PSD. De ce evită Marcel Ciolacu să-și asume guvernarea. Ipoteza jurnalistului Alecu Racoviceanu

Jurnalistul Evenimentul Zilei Alecu Racoviceanu a comentat situația politică internă, în contextul mult-anunțatei rotative guvernamentale ce ar trebui să aibă loc vineri. În opinia sa, schimbarea de la PalatuL Victoria nu se va produce câtă vreme profesorii sunt în grevă. În acest sens, Alecu Racoviceanu compară situația din prezent cu ceea ce s-a întâmplat în februarie 2012, când a fost învestit guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureau. Ca și acum, era o situație specială, dat fiind că țara era sub zăpadă.

„Pe 9 februarie 2012 se instala Guvernul MRU, pe bună dreptate uitat acum. Deși țara era sub zăpezi, pe atunci mai cădea apă înghețată din cer, tot mai puținii susținători ai lui Băsescu s-au mobilizat și au votat Cabinetul ce îi lua locul hulitului Guvern Boc. Ca imagine a fost catastrofal! «Ungureneii» și «pedeliștii» nu și-au revenit și MRU a căzut repede, Ponta-Antonescu luându-le locul”, a arătat Alecu Racoviceanu.

El crede că această situație s-ar putea repeta, în cazul în care noul guvern, condus de Marcel Ciolacu, s-ar instala în timp ce profesorii sunt în grevă. În opinia lui Alecu Racoviceanu, un partid care accede la guvernare într-o perioadă de criză, este taxat dur, iar social-democrații nu vor să încerce acest lucru pe propria piele.

„La fel ar fi dacă acum s-ar instala un nou Cabinet fără a se încheia greva profesorilor. Accederea pe funcții în momente de criză e taxată dur de oameni. Poate de aici e și dorința lui Ciolacu de a se opri Rotativa cât timp nu se rezolvă criza din Educație. Sau poate din faptul că soluția crizei e acum la un prim-ministru liberal și un ministru venit direct de la Cotroceni, o situație favorabilă pesediștilor. Faptul că pesediști bagă capul pe la firavele negocieri cu sindicaliștii nu înseamnă mare lucru, pentru că ei nu au autoritate asupra soluțiilor găsite sau doar propuse, sunt băgători de seamă. Ca mine, ca tine, ca oricare altul”, a mai spus Alecu Racoviceanu.

Când va fi învestit noul guvern

Jurnalistul crede că noul guvern nu-și va intra în atribuții înainte ca această criză, din Educație să se încheie.

„În concluzie, acum 26 cu 16 fac 42, dar, după un vot de investitură cu elevii acasă, ar putea să facă mult mai puțin. Dacă aș avea doi bani de irosit, aș paria că și dacă își dă demisia Ciucă, pesediștii ar prefera să îl vadă interimar ceva timp decât să se instaleze la Victoria cu greva încă pe rol”, a mai spus Alecu Racoviceanu. într-un text pe care l-a postat pe contul său de Facebook.

Marcel Ciolacu a suspendat negocierile pentru rotativă

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat săptămâna trecută că rotativa guvernamentală nu se va face până când nu vor fi rezolvate problemele cu care se confruntă guvernul. El a spus că politicienii trebuie să se preocupe, înainte de toate, de găsirea unor soluții pentru problemele sindicatelor, dar și de reforma pensiilor speciale.

„De când am intrat la guvernare, prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. Este clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a precizat că până în momentul în care nu se vor rezolva aceste probleme, negocierile pentru ministere vor fi suspendate. Doar așa, într-o stare de normalitate se poate realiza rotativa, a declarat el.

„Până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată”, spuneaMarcel Ciolacu.