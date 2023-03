Marcel Ciolacu, despre momentul pe care Klaus Iohannis îl va înghiți cu greu. „Nu o va face din inimă”

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a fost invitat în studioul unei emiuni de știri.

Politicianul ar trebui să fie nominalizat de președintele Iohannis pentru a face un nou guvern, după luna mai 2023. Cu toate astea, au existat multe informații, în ultima vreme, că celebra ”rotativă” nu se mai face.

Cu toate astea, Ciolacu crede că va fi nominalizat ca și premier.

”Nu cred c-o va face din inimă, să mă nominalizeze. Sunt convins că rațiunea va învinge. Nu am așteptări s-o facă din inimă. Nu am un dialog cu domnul președinte. Nu a fost nicio decizie majoră ca să vorbim”, a declarat președintele PSD, Marcle Ciolacu.

Dacă protocolul de guvernare va fi aplicat, atunci actualul premier Nicolae Ciucă ar trebui să demisioneze în luna mai. Potrivit Constituției României, președintele Iohannis va trebui să îl nominalizeze pe Ciolacu pentru funcția de prim ministru. Acesta va avea la dispoziție un termen de zece zile pentru a face un nou Guvern.

Nu mai vrea un alt USL

După alegerile generale din anul 2024, în care PSD este cotat cu un procent de 31 la sută, ar fi foarte posibilă o alianță cu PNL.

Cu toate astea, Ciolacu a lăsat să se înțeleagă că PNL nu ar dori o continuare a coaliției, chiar dacă ea funcționează în prezent.

”Am spus că eu, ca orice om politic, să avem o coaliție, o alianță din 2024. Eu nu am spus că voi fi premier sau Ciucă. Am înțeles că nu vor, am văzut răspunsurile publice. Nu pot să le spun că s-au grăbit. Avem candidați în partid. Credeți că interesează pe cineva candidații din 2024?”, a spus Ciolacu.

Mai mult, șeful PSD a mai afirmat că el nu își dorește un nou USL, și că nu are dușmani politici ci doar adversari.

„Eu nu vreau USL. Eu nu îmi doresc USL, nu am spus niciodată că îmi doresc USL. USL s-a făcut împotriva cuiva, domnule. Domnul Băsescu şi-a câştigat calitatea de duşman. Eu nu am duşmani, am adversari politici. Eu nu fac alianţe ca să mă duşmănesc cu cineva sau împotriva cuiva. Eu vă spun în ceea ce îl priveşte pe Ciolacu, în ceea ce îl priveşte pe Ciucă, vă dau exemplu de preşedinţi de partid care s-au crezut Luceafărul şi toţi au sfârşit în eşec politic”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Se înțelege bine cu Ciucă

Referitor la dialogul pe care îl are cu șeful PNL, Nicolae Ciucă, și actual premier al Guvernului României, Marcel Ciolacu a avut doar cuvinte de laudă.

”Este pentru primă dată în 30 de ani când există un dialog între președinții celor două partide și la momente dificile am avut o decizie comună”, a mai completat liderul PSD, citat de stiripesurse.