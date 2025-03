Monden Rux și Opulenta, imagini de senzație. Ce a acceptat să facă influencerița







Rux nu pare să se dea înapoi de la nimic atunci când vine vorba despre a face show. Drept urmare a acceptat invitația lui Pescobar de a întreține atmosfera pe manele.

Rux se unduie pe ritmuri orientale

Influencerița este una dintre vocile controversate din showbiz, care a declarat printre altele ca nu prea se încadrează în peisaj. Iată ca la nevoie aceasta se poate încadra în orice fel de peisaj. Vorbesc de la sine imaginile surprinse într-unul dintre restaurantele pe care le deține Paul Nicolau, supranumit Pescobar. Rux a fost invitată pentru a savura deliciile din acest local.

Ca mai apoi, aceasta să își dezbrace sacoul și inhibițiile și să încingă ringul de dans alături de vreo trei domni. Desigur ritmurile erau unele orientale semn ca atunci când e vorba de distracție nu se ține cont de muzica. Cert este ca imaginile arată cat de bine pare să se simtă influencerița în această companie.

“Mă simțeam dată la o parte “

Rux este unul dintre oamenii din spațiul public care a recunoscut ca s-a luptat cu depresia. Unul dintre motivele pentru care ajunsese in aceasta situație era acela că nu părea că se încadrează in tipare. Mai exact, acesteia îi era greu să găsească contracte și să se facă remarcată și finaciar. “Eu vorbesc, am păreri, mă simțeam respinsă de industrie. Dată la o parte. Anul a fost foarte greu. Nu îmi mai doream să vină ziua de mâine. Nu mai găseam speranță.

Nu mai vedeam că poate să fie altfel viața. Până când într-o zi, nu știu ce s-a întâmplat, numai Dumnezeu, că altă explicație nu am auzit așa o voce în capul meu: ieși, ieși de unde ești, că dacă nu ieși acum, nu mai ieși niciodată. M-am panicat așa, că era vocea aia în capul meu”, a explicat ea la acel moment.