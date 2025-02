Monden Rux și Opulența mesaj dur pentru fane. Vorbe grele







Câștigătoarea Bravo Ai Stil, Rux și Opulența a postat un mesaj tranșant pentru femeile care s-au rugat să ningă. Influencerița și-a dat arama pe față și le-a jignit ca la ușa cortului.

Rux și Opulența a dat-o de gard

Influencerița care a câștigat una dintre edițiile Bravo Ai Stil nu s-a mai putut abține. Aceasta a făcut o postare în care le-a jignit pe toate femeile care s-ar fi rugat să ningă. Aceasta nu s-a cenzurat și a repetat obsesiv cuvântul proaste. ”Și încă ceva, toate proastele care v-ați rugat să ningă că e frumos… uite ce e afară, uite ce e afară din cauză că sunteți voi proaste. Și ieșiți voi acum proaste pe stradă să conduceți și să deszăpeziți cu sare și să puneți sare și toate alea.

Pentru că sunteți proaste și nu aveți altceva de făcut decât să fiți proaste. <<Ce frumos e zăpadă în București>>, da e top”, a spus influencerița. Același mesaj a fost postat de către autoare chiar și pe pagina ei de Instagram. Însă după câteva ore aceasta a decis să îl șteargă, probabil din cauza gravității lui.

Influencerul nu se cenzurează

De altfel, Rux a recunoscut și în trecut faptul că nu prea se cenzurează. Mai ales atunci când are ceva de spus care ei îi se pare a fi important. ”Pur și simplu am un har, simt asta. Îmi controlez creativitatea pentru că nu este pregătită lumea pentru ce am eu în cap. În ultimul timp vreau să fiu mai pe placul lumii ca stil, să nu-i mai șochez că s-au amețit toți”, a spus în octombrie influecerul.

Cu toate că a spus că nu mai șochează pe nimeni, nici n-au trecut 5 luni și iată că Rux nu s-a putut abține în a-și exprima opiniile în stilul propriu. De altfel, aceasta este cunoscută pentru diferite luări de poziții și legat de bărbați, dar și legat de divinitate. Și ea a recunoscut că a suferit de depresie și că a salvat-o divinitatea. Cert este că în ultimele luni, aceasta a postat foarte mult conținut pe partea de fashion, acolo unde s-a făcut de altfel și cunoscută.