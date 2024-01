Florin Roman îl atacă pe Vasile Dîncu și îl compară cu Liviu Dragnea

În acest context, liberalul Florin Roman a comparat declarațiile lui Vasile Dîncu cu cele ale lui Liviu Dragnea, menționând că doar el mai spunea în trecut că îi va salva pe români, de unul singur.

Florin Roman îl atacă pe Vasile Dîncu

„Niciodată metode de tipul „greaua moştenire”, sau „noi salvăm naţiunea” nu au fost folosite de lideri autentici în faţa provocărilor reale. Parcă l-am auzit revenind pe Liviu Dragnea. Numai el, singur, îi salva pe toţi românii.

Mai lipseşte tabla şi markerul pe care să ne deseneze pesediştii zilnic bunăstarea şi marile rezolvări. Eu sper să revină la o altă atitudine decât asta agresivă, cu jigniri, sau lamentări şi să-şi amintească de buna guvernare”, a declarat Florin Roman.

Liberalul spune că partenerii de guvernare sunt nemulțumiți de faptul că reprezentanții PNL nu sunt întâmpinați cu huiduieli pe stradă și că nu adoptă o retorică de victimizare în timpul protestelor.

„Înţeleg că îi deranjează foarte tare că liberalii nu sunt huiduiţi pe stradă şi că lumea apreciază ce au construit primarii noştrii, preşedinţii nostri de CJ-uri, miniştrii, parlamentarii şi europarlamentarii noştri. Îi deranjează foarte tare că nu ţine retorica autovictimizării în vreme de proteste, sau a pasării de răspundere”, spune vicepreședintele PNL.

Liberalul face apel la viziune în rândul social-democraților

Florin Roman menționează că PNL așteaptă ca social-democrații să-și depășească aceste capricii pentru a aborda discuții despre soluții în beneficiul populației.

„Nu mai ţine guvernarea cu fake-news-ul la purtător şi cu demonizarea ministrului de Finanţe sau a foştilor premieri. Trebuie să mai ai şi soluţii şi viziune”.

„Altfel, cei care rămân în retorica grelei moşteniri, ca domnul Vasile Dîncu, demonstrează doar că Noul PSD e Vechiul PSD. Bine, domnul Dâncu, numai nou pesedist nu poate fi numit”, a conchis Florin Roman.

Vasile Dîncu a afirmat că doar PSD a reușit să ridice țara

Comentariile lui Florin Roman vin după ce, la conferința de alegeri a organizației PSD Maramureș, sociologul Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național Politic al PSD, a exprimat vineri opinia că, în prezent, premierul Marcel Ciolacu trebuie să remedieze consecințele negative lăsate în urmă de aproximativ patru premieri anteriori.

A subliniat că în perioada în care PSD a fost la guvernare, au fost elaborate modele de dezvoltare, însă toate acestea au fost pierdute după plecarea partidului de la conducere.

„Uitaţi-vă pe grafice, când a venit PSD la putere, noi am crescut, am construit modele de dezvoltare, când am plecat, toate astea s-au pierdut, au început datoriile”, a spus Vasile Dîncu.