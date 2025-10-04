Vremea

Ploi generale, azi, în Republica Moldova. Soarele stă ascuns printre nori

Ploi generale, azi, în Republica Moldova. Soarele stă ascuns printre nori
Vremea rămâne mohorătâ și azi, 4 octombrie, în Republica Moldova. Temperaturile ajung la valori aproape de media obișnuită pentru această perioadă a anului, cu maxime de 11 - 20 de grade Celsius și o minimă pe timp de noapte de 8 grade. Cerul va fi acoperit de nori în toată țara pe tot parcursul zilei, sunt anunțate ploi abundente în toate zonele, mai puțin în sud. Acolo sunt șanse să plouă trecător. Vântul va sufla cu intensitate.

Vreme închisă, sâmbătă, în Republica Moldova, plouă din plin

Sunt anunțate 11 grade Celsius la Bălți, câte 13 grade la Briceni și la Rîbnița, vor fi 16 grade Celsius la Cahul, 17 grade la Chișinău și cea mai ridicată temperatură se va consemna la Ștefan-Vodă - 20 de grade. Mâine, maximele vor fi de 16 - 17 grade Celsius, nu va mai ploua, cerul se anunță parțial senin.

Prognoza meteo

Azi, în România, valorile termice din timpul zilei vor fi în creștere față de ziua anterioară, dar în continuare vor caracteriza o vreme rece, local chiar deosebit de rece pentru această dată calendaristică, conform ANM.

Cum va fi în România

Cerul va avea înnorări, cu perioade de variabilitate îndeosebi în prima parte a nopții în sud și sud-est. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și Moldova și izolat în celelalte regiuni.

Secretele scenei: cum scapă artiștii de emoții înainte de spectacol
Pâinea de porumb cu dovleac și ceapă roșie: gustul toamnei într-o tigaie de fontă

La ce nivel ajung temperaturile

Pe alocuri vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte, iar mai ales în prima parte a intervalului izolat și în sud-vestul și în estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade Celsius, cu valori mai ridicate în Dobrogea spre 20 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în sud-vest. În a doua parte a nopții, pe arii restrânse, se va forma ceață, au mai transmis meteorologii.

