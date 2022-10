Plecarea lui Dacian Cioloş din USR a fost „o greşeală catastrofală”. Cristian Ghinea, despre momentul în care partidul s-a prăbușit

Cristian Ghinea a declarat că Dacian Cioloș a făcut „o greşeală catastrofală” când a plecat din USR. Mai multe sondaje arată că încrederea publicului în fostul premier a scăzut de la 25 de procente la sub 10% de când s-a dus în alt partid.

„Cred că pentru el a fost o greşeală catastrofală. M-am uitat pe sondaje, că avem şi noi sondaje făcute, s-a prăbuşit ca încredere în sondaje, s-a prăbuşit pentru că încrederea în Dacian Cioloş era legată strâns de încrederea în USR. Era la 25, acum a picat mult sub 10% pentru că publicul USR nu înţelege,. Dom-le, dar de ce vă certaţi, ce aveţi şi de ce pleci din USR?”, a afirmat Cristian Ghinea.

Cristian Ghinea afirmă că se „raportează cu tristeţe” la fostul preşedinte al USR și că l-a rugat de mai multe ori să nu își îndrepte atenția către un alt partid.

Ce se va alege de Dacian Cioloș

El a precizat că Dacian Cioloș nu a fost „sabotat” de USR și că toți membrii i-au respectat propunerile. „Nu era un partid pe persoană fizică, nu poţi să spui e doar ca mine sau plec. Acum e o construcţie bizară şi ca organizare şi ca mesaj. Ca mesaj, pentru că tot spun «noi nu avem nimic cu USR-ul, noi avem drumul nostru», după care permanent în comunicarea publică e despre USR. Pe când comunicatorii de la USR îi ignoră, pentru că nu avem niciun fel de interes să ne tot referim la un partid”, a precizat Ghinea.

Ghinea a declarat că REPER, partidul lui Cioloş „va rupe” din voturile USR, dar că nu va obţine un scor electoral care să-i asigure intrarea în Parlament și că nu se va bucura de un mare succes.

„Când se spune că s-a rupt USR-ul nu e chiar aşa, pentru că de fapt USR s-a unit cu PLUS şi când Dacian a plecat din USR a luat cu el mai puţini membri PLUS şi mai puţin chiar parlamentari foşti din PLUS decât au rămas, adică de fapt s-a rupt fostul Plus. Mai puţin de jumătate au plecat, din grupul parlamentar. Asta arată că Dacian nu a reuşit să convingă nici măcar foştii parlamentari PLUS să-l urmeze, eşecul este acolo, nu este la noi”, a spus Ghinea la Prima Tv.