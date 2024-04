Monden „Planeta Maimuţelor: Noul Regat” intră în cinematografele româneşti din 10 mai







Franciza Planet of the Apes (Planteta Maimuțelor) continuă cu o nouă cu peliculă sub egida studiurilor cinematografice 20th Century Studios. Ultima peliculă Planeta Maimuțelor: Noul Regat va fi disponibilă și în cinematografele românești începând cu 10 mai, cu avanpremiere din 8 mai.

Planeta Maimuțelor: Noul Regat, o poveste fascinantă despre supraviețuire

Regizorul Wes Ball renumit pentru seria „Maze Runner”, își întâmpină fanii cu o nouă producție spectaculoasă care pune în prim plan lupta dintre dintre specii și dilemele morale contemporane. Acțiunea filmului se desfășoară într-o cadru plin de suspans, țesut cu episoade de curaj, loialitate și supraviețuire.

Producătorul și-a asumat dificila sarcină de a reda o „lume locuibilă” similară cu cea creată de James Cameron în Avatar. Tehnologica CGI și efectele vizuale au avut un rol decisiv în dinamica filmului. Acțiunea este plasată într-un viitor îndepărtat, după domnia lui Caesar, principalul erou al peliculelor anterioare.

Difuzat în cinematografe din 10 mai

Oamenii sunt nevoiți să trăiască ascuns într-o lume dominată de primate, care conviețuiesc în pace și armonie. Filmul ia o altă întrorsătură odată cu detronarea eroului principal. Ascensiunea noului lider tiranic avid de putere trimite una dintre tinerele maimuțe într-o călătorie plină de provocări alături de un partener uman.

În timpul călătoriei, eroii vor se vor confrunta cu situații care le vor pune la îndoială toate cunoștințele din trecut. Totodată, se vor afla în fața unor decizii care schimbă soarta ambelor specii.

Scenariul pentru Planeta Maimuțelor: Noul Regat a fost scris de Josh Friedman, recunoscut de altfel și pentru „War of The Worlds”. Filmul are la bază persoanjele create de Rick Jaffa și Amanda Silver. Echipa de producție este completată de Wes Ball și Joe Hartwick Jr, Rick Jaffa, Amanda Silver, Jason Reed. Peter Chernin și Jenno Topping sunt producătorii exectutivi ai peliculei.

Planeta Maimuțelor: Noul Regat, un film pentru toți fanii poveștilor distopice

Din echipa de actori fac parte nume cu greutate în industria cinematografică. Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon, William H. Macy sunt doar câțiva dintre interpreții care redau proiectul cinematografic pus în scenă de Wes Ball.

Planeta Maimuțelor: Noul Regat are o notă proprie și se adresează tuturor iubitorilor de povești distopice, nu doar fanilor francizei. Cu toate aceastea, ultima peliculă urmărește același tipar narativ al trilogiei „Rise”, „Dawn” şi „War.