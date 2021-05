Meghan şi Harry au venit cu o nouă serie de atacuri împotriva familiei regale de când au renunțat la tot și s-au mutat la Los Angeles. Cei doi au acuzat un membru al familiei regale de rasism, au susținut că instituția nu a reușit să o susțină pe Meghan când avea gânduri sinucigașe și, cel mai recent, Harry a criticat educația pe care a primit-o de la tatăl său.

Expert regal: Atacurile continue ale lui Harry și Meghan sunt cu intenţia de a doborî monarhia

Săptămâna trecută, prințul Harry a discutat cu actorul de la Hollywood, Dax Shepard, pe podcastul Armchair Expert. Ducele de Sussex a discutat cu sinceritate despre propriile sale experiențe în domeniul sănătății mintale, despre terapie și, de asemenea, părea să sugereze că tatăl său, prințul Charles, regina și ducele de Edinburgh au eșuat ca părinți.

Harry i-a spus lui Shepard că a trebuit să treacă prin „dureri și suferințe” înainte de a părăsi Casa Regală și de a se îndrepta spre LA. El a insinuat că tatăl său, prințul Charles, l-a crescut prost, datorită propriilor experiențe trăite alături de regină și prințul Philip.

Ca răspuns la comentariile sale, un insider regal l-a apărat pe prințul de Wales și l-a lovit pe Harry pentru atacurile sale continue asupra familiei regale. Sursa a spus: „Charles fusese întotdeauna mai aproape de Harry decât de William. Prințul de Țara Galilor a făcut tot ce a putut pentru fiul său și Meghan în timp ce aceștia erau regali superiori. A fost foarte bun cu ducesa de Sussex”.

Sursa a adăugat: „Ducele și ducesa de Sussex par hotărâți să submineze viitorul monarhiei cu acuzații nedovedite împotriva lui Charles și a familiei regale”.

Harry urmează să facă alte dezvăluiri împotriva familiei sale săptămâna aceasta, când cel de-al doilea interviu cu Oprah Winfrey va fi difuzat vineri. Conversația, care se concentrează exclusiv pe sănătatea mintală. în prezinta altor vedete, va duce spre trauma după moartea mamei sale, prințesa Diana.

Meghan și fiul lor Archie, care a împlinit recent doi ani, urmează să apară, de asemenea, în serial, intitulat: The Me You Can’t See. Documentarul a fost realizat de Harry și Oprah și va fi lansat vineri pe Apple TV.

În emisiune vor apărea cântăreața Lady Gaga, Virginia Fuchs, celebrul bucătar Rashad Armstead dar şi alte personalități. Din cele câteva minute de promovare se poate observa că toate vedetele sunt în lacrimi în timp ce Harry povestește prin ce a trecut, scrie Express.