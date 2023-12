Învățământul public din România, un dezastru! Pe penultimul loc din UE la testele PISA 2022

În rezultatele PISA pentru anul 2022, România se clasează pe penultimul loc în rândul țărilor din Uniunea Europeană participante la această evaluare, înaintea Bulgariei.

Rezultate PISA 2022. Media elevilor români se află sub media OCDE

Țara noastră se încadrează, în rândul statelor participante, în a treia categorie, cea a țărilor cu rezultate sub media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, alături de Serbia, Grecia, Kazahstan, Mongolia sau Moldova.

Ministrul Educației, Ligia Deca, vede partea plină a paharului. Deca spune că rezultatele puteau fi și mai rele, având în vedere modul în care s-a studiat în timpul pandemiei COVID-19:

„Rezultatele României s-au menținut la același nivel ca în 2018. Spre deosebire de alte state, România nu a înregistrat pierderi semnificative în performanțele elevilor. Asta, după doi ani de pandemie, doi ani marcați de pauze în procesul educațional clasic.

Aceasta demonstrează că avem un sistem de educație rezilient și că țara noastră a reușit, prin ansamblul măsurilor luate, să limiteze efectele pandemiei. Trebuie să creștem nivelul de alfabetizare funcțională. Avem o proporție importantă de elevi care nu au competențele minime necesare pentru a face față cu succes provocărilor societății actuale” spune ministrul Educației.

Cum se face testarea PISA?

PISA, Programme for International Student Assessment, este un studiu comparativ internațional organizat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Studiul măsoară competențele de bază ale elevilor în vârstă de 15 ani în trei domenii principale: citire, matematică și științe.

Administrarea testelor PISA este realizată de un consorțiu internațional, la fiecare trei ani.

România participă la PISA încă din anul 2000.

Rezultatele obținute de elevii români la testele PISA

În anul 2022 elevii români au obținut la citire 428 de puncte, iar la matematică tot 428 de puncte. Comparativ, în 2018 am obținut la citire tot 428 de puncte și 430 la matematică.

În 2012 am evoluat mai bine la citire. Atunci am obținut 438 de puncte și 445 la matematică. În 2006 am înregistrat un dezastru: 424 de puncte la citire și 427 la matematică.

Ultimele rezultate în clasament la testul PISA:

La capitolul citire ne aflăm pe locul 45 din 80. Locul 1 este ocupat de Singapore, locul doi de Irlanda, locul trei de Japonia. La capitolul matematică elevii români se clasează pe locul 45, din 80 de țări participante la nivel mondial. Deasupra noastră se situează pe locul 44 Grecia, pe locul 43 Emiratele Arabe. Bulgaria se situează sub noi, pe locul 48. La capitolul știință, România ocupă locul 48. Pe locul 1 se află Singapore, pe locul doi Japonia și pe locul trei China.

Elevii români vor participa și la testarea din 2025

Elevii de 15 ani din România vor participa la testarea PISA 2025, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Este vorba despre proiectul privind participarea României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor – PISA 2025, inclusiv la opțiunile internaționale dezvoltate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Testările PISA 2022 s-au desfășurat în primăvara anului 2022. În România au participat peste 7.000 de elevi din 180 de școli. A fost pentru prima dată când România a susținut testul digitalizat.