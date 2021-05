După mai bine de 4 ani, de când s-au căsătorit și s-au mutat împreună, Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva vor să plece din vila în care artistul a locuit și cu fosta lui soție, Andreea Marin. În urmă cu câteva zile fotoreporterii EVZ i-au întâlnit pe cei doi în momentul în care părăseau un complex rezidențial din Centrul Capitalei.

Ajuns la 53 de ani și la a treia parteneră de viață, Ștefan Bănică Jr a învățat că nu mai poate lua singur decizii majore, așa că, înainte de a achita un apartament de lux, Bănică a mers cu Lavinia pentru ca aceasta să aibă ultimul cuvânt. Respectând restricțiile, cu măștile trase pe față, cei doi soți au fost la o ultimă vizionare, ca mai apoi să demareze în trombă spre casă, unde îi aștepta fiul lor, Alexandru.

Chiar dacă s-au sistat concertele, iar emisiuniile X Factor și Next Star, unde are calitatea de jurat nu au reluat filmările, Ștefan Bănică are destule resurse pentru a face investiții de sute de mii de euro. Pe site-ul dezvoltatorului imobiliar al complexului rezidențial pe care l-au vizitat cei doi este specificat că toate apartamentele cu 4 camere au fost vândute, iar celelalte, cu 2 și 3 camere, sunt pe punctul de a fi și ele ocupate integral.

Tot de pe site aflăm că prețul unui imobil pornește de la 120 000 fără TVA. Se pare că cei doi fie se gândesc să cumpere un apartament pentru fiul lor, Alexandru, fie optează pentru un penthouse unde să se mute cu toată familia.

Ștefan Bănică Jr investește în imobiliare

Nu mai este pentru nimeni un secret că Ștefan Bănică Jr este, pe lângă artist, și un om de afaceri. De-a lungul timpului, juratul de la Next Star a construit un bloc de imobile în zona de Nord a Capitalei și a investit în mai multe terenuri. În trecut a colaborat cu frații Bogdan și Sabin Ivanof la construcția unui imobil a cărui apartamente au fost scoase la vânzare cu suma de 400.000 de euro.