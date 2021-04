Andreea Marin a vorbit despre relațiile pe care le-a avut cu foștii săi soți. De care s-a despărțit atunci când relația nu a mai funcționat în parametri normali. Mai întâi, Andreea Marin a divorțat de Ștefan Bănică jr. Despre care a evitat să spună dacă i-a fost fidel sau nu în timpul căsniciei. Fosta „Zână a Surprizelor” a precizat că nu s-a implicat în relația cu Bănică, atrasă de celebritatea cântărețului.

Andreea Marin, un răspuns care lasă loc de interpretări

„Eu nu m-am înrudit cu un om pentru că era cunoscut. Eram extrem de cunoscută și eu, pentru mine asta nu avea vreo relevanță! Nu exista nici o atracție pentru mine față de faptul că un om e cunoscut sau nu. Deloc!” A spus Andreea Marin la Metropola TV. Ea a evitat să vorbească despre fidelitatea de care a dat dovadă Ștefan Bănică jr.

„N-o să intru într-o astfel de discuție, pentru mine el este doar tatăl copilului meu și atât. Este singura calitate care mai contează astăzi pentru mine.”

În ceea ce privește mariajul cu cel de-al treilea soț, Tuncay Ozturk, fosta vedetă TV a spus că a fost o greșeală. „Sunt un om cu capul pe umeri, nu mi-aș distruge viața doar din spirit de răzbunare față de cineva care pentru mine, la momentul acela nu mai conta. Pentru că eu am decis să nu mai fiu în acea relație (cu Bănică Jr, n.r.). Deci, despre ce vorbim? N-am de ce să trăiesc în trecut. Eu, când am spus punct, e punct! Simplu!”

„Tot ce contează azi pentru mine este relația prezentă, copilul meu”

Cuvinte de laudă a avut Andreea Marin la adresa primului soț, Cristian Gheorghiță. „Pentru primul soț am un respect special. Oamenii sunt așa cum sunt. Fiecare are modul lui de a privi viața și de a o trăi. Dar, să ne înțelegem foarte bine, tot ce contează azi pentru mine este relația prezentă, copilul meu. Trecutul are relevanță doar pentru că a lăsat niște lecții de viață.

Dar nu trăiesc deloc cu gândul la trecut. Sfătuiesc pe toată lumea să-și vadă de viitor. Cel mai important bărbat din viața mea este cel care este acum lângă mine.”