Pinochio, traficantul de droguri, vrea să stea în arest. Judecătorul de la Tribunalul București se străduiește să îl lase liber

Olteanu a făcut o acțiune în revizuire pentru a scăpa de închisoare mai devreme. El a cerut atât revizuirea, cât și suspendarea executării pedepsei până la finalul rejudecării dosarului, în cazul în care i se acceptă cererea de revizuire. Ședința de judecată propriu-zisă a durat doar 8 minute. Știrea despre rezultatul ședinței de vineri a apărut deja în toată presa. Instanța a stat vreo patru ore în pronunțare, după care a decis să-i accepte solicitările patentului condamnat.

DNA a contestat eliberarea lui Bogdan Olteanu

Judecătorul Mihai Bălănescu a decis trimiterea spre rejudecarea cauzei în fond și a fixat termenul de 5 septembrie pentru începerea procesului. De asemenea, a hotărât suspendarea executării pedepsei, adică eliberarea lui Bogdan Olteanu din închisoare, după ce a executat 1 an și 7 luni din pedeapsa de 5 ani primită de la Curtea de Apel București. Hotărârea de rejudecare a fondului este definitivă, însă pentru suspendarea executării pedepsei instanța a acordat un termen de 48 de ore pentru o eventuală contestație.

În timp ce unele publicații anunțau eliberarea lui Bogdan Olteanu din închisoare, pe portalul de justiție apărea deja ca fiind depusă o contestație. Chiar dacă nu scrie ce parte a declarat contestația, este puțin probabil să îi aparțină condamnatului, ceea ce înseamnă că procurorii DNA nu au fost de acord cu suspendarea executării pedepsei și au contestat decizia judecătorului. Nu îmi este clar dacă respectiva contestație va fi judecată în regim de urgență sau la termenul din 5 septembrie. Deoarece pe portalul instanțelor nu apare, deocamdată, decât termenul din 5 septembrie, rămâne să urmăresc subiectul și să vă informez în timp util.

La procesul unii traficant de droguri

Deoarece în sala 208, unde se judecă cauzele penale și unde fusese judecat dosarul lui Bogdan Olteanu, nu mai era niciun proces, iar restul sălilor de penal de pe etajul 2 erau închise și avizierele goale, semn că weekendul începuse deja pe acel etaj, am coborât la etajul 1 al. Și acolo pustiu, mai puțin în fața sălii 149 unde aștepta un tânăr cu avocatul său. Mi-am aruncat ochii pe avizier și am aflat că erau fix trei dosare programate cu începere ora 12.00.

Unul pentru verificarea măsurii preventive și celelalte două pentru prelungirea arestării preventive propuse de DNA/DIICOT. Nu am recunoscut numele inculpaților, așa că mă pregăteam să plec, oarecum dezamăgit. Mi-am zis să dau totuși o căutare pe net, să văd cine sunt inculpații. Așa am descoperit că cel judecat pentru verificarea măsurii preventive, Bejinariu Cristi, era un traficant de droguri al cărui nume apărea în mai multe comunicate DIICOT, precum și în articole de presă mai vechi. Cele citite la repezeală mi-au stârnit curiozitatea și am decis să intru în sala de judecată.

Pinochio, traficant de droguri și colaborator al procurorilor

Înainte de a vă povesti ce s-a întâmplat în sala de judecată și după proces, trebuie să vă spun cine este Cristi Bejinariu. Lui Bejinariu i se mai spune și Pinochio. Este porecla care apare inclusiv în comunicatele DIICOT. El a fost trimis în judecată și condamnat într-un dosar privind traficul de droguri de mare risc, spălare de bani și constituirea de grup infracțional organizat, în 2009, alături de fratele lui Fane Spoitoru, Ion Migdal zis Migdale.

În lotul acela au fost inculpați și condamnați Ion Migdal zis Migdale, Cristi Bejinariu zis Pinochio, Daniel Gagiu, așa îl cheamă, nu este poreclă, Iulian Zaharia și Cristinel Mandragiu. Conform presei din acea vreme, Cristi Bejinariu sau Pinochio, cum i se mai spune, aflat în închisoare la Penitenciarul Rahova, a colaborat cu procurorii DIICOT și l-a turnat pe fostul maseur al Federației Române de Fotbal, Gabriel Voicu zis Bimbo, care deținea o mare cantitate de heroină. A urmat o operațiune sub acoperire care a dus la arestarea și condamnarea maseurului.

Pușcăria lui Pinochio nu prea dă la socoteală

Probabil că Pinochio a scăpat repede din închisoare, deoarece îl regăsim în 2011 într-un alt comunicat de presă al DIICOT. Conform procurorilor este acuzat că în perioada noiembrie 2010 – februarie 2011, a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat care se ocupa cu traficul de droguri de mare risc. Noul grup, alături de care s-a lipit Pinochio, era condus de celebrul traficant de droguri turc Omar Kaya, un turc condamnat la 16 ani de închisoare, care dirija traficul de droguri din celula sa de la Penitenciarul Giurgiu.

Noul dosar așteaptă termen de mai bine de un an

În zilele noastre, Cristi Bejinariu are un nou dosar, tot pentru trafic de droguri. Este vorba despre dosarul 17124/3/2021, înregistrat pe rolul Tribunalului București la data de 10 Iunie 2021. A fost trimis în judecată în baza rechizitoriului procurorilor DIICOT făcut în dosarul penal 1692/D/P/2020 . Cu toate că a trecut un an de la înregistrarea acestui dosar, judecata nu a început și nici măcar nu există fixat un termen sau, cel puțin, așa reiese de pe portalul de justiție. În schimb, de atunci se judecă dosarele conexe, cele de verificare sau contestare a măsurilor preventive. La un termen al unui dosar conex am participat și eu vineri la prânz.

Pinochio

La ora 12, atunci când a fost programată judecarea cauzei lui Bejinariu, sala de judecată era aproape goală. În boxa arestaților stătea un bărbat îmbrăcat în trening colorat. Era păzit de doi gardieni, o femeie și un bărbat. Aceștia nici nu-l băgau în seamă, semn că nu era un arestat periculos. Cei doi polițiști se întrețineau “pe veselie” cu jandarmul de sală al tribunalului. În sală mai era Cristi Bejinariu și avocatul său. Bejinariu este cel despre care v-am spus la început că l-am văzut în fața sălii de judecată.

Îmbrăcat sport, cu un tricou vișiniu, jeans și pantofi sport colorați. Un tip tuns scurt, genul pușcașilor marini americani, cu ochelari de vedere și destul de bine lucrat la sala de sport. Cu toate că prezenta mușchi lucrați și ar fi trebuit să inspire teamă, Pinochio mi-a lăsat altă impresie. Ca atunci când pe gard scrie “Câine rău” și de dincolo se aude un lătrat gros, dar când te uiți printre uluci vezi doar un chihuahua răgușit.

DIICOT cere menținerea arestului la domiciliu

Ședința a început repede și la obiect. După strigarea dosarului, judecătorul Vlad Andriescu a intrat în problemă. “Mai aveți cereri, ceva de depus, înscrisuri? Bun, atunci trecem la verificarea măsurii preventive. Doamna procuror, aveți cuvântul”, a deschis acesta ședința.

Procuroare pledantă a DIICOT, o tânără blondă pe care am început să o cunosc de prin sălile de judecată, a cerut menținerea măsuri preventive de arest la domiciliu a inculpatului. “Vă solicităm să mențineți arestul la domiciliu. Să aveți în vedere infracțiunea de care este acuzat inculpatul, trafic de droguri de mare risc. Este recidivist și este vorba despre cantitatea de droguri deținută când a fost reținut, heroină și cocaină”, a spus printre altele procuroarea.

Inculpatul cere să rămână arestat

Președintele completului a dat cuvântul apărării. Avocatul lui Pinochio a cerut și el, în numele clientului său, menținerea arestului la domiciliu. “Concluzii, pentru inculpat, de menținere a măsurii de arest la domiciliu. Am în vedere, pe de-o parte, argumentele a Ministerului Public și suplimentar dispoziția Curții de Apel București, raportat la încheierea anterioară. Magistrații CAB au decis privarea de libertate a acestuia sub măsura arestului la domiciliu. Văzând poziția inculpatului, acesta vă solicită în continuare să dispuneți măsura arestului la domiciliu. Vă mulțumesc!”, a pledat avocatul lui Bejinariu.

O zi bună le urează Pinochio judecătorilor

“Da, mulțumesc! Domnul Bejinariu, cam pe la ce oră ați ajuns dumneavostră aici?”, a întrebat judecătorul Andriescu. “Cam la…”, răspunde încurcat Pinochio. “La 12 fără un sfert”, îi șoptește avocatul. “Da, la 12 fără un sfert”, confirmă Bejinariu. Judecătorul îi înscrie ora în fișa de deplasare, după care revine la inculpat. “OK! În ultimul cuvânt…?”, îl invită judecătorul pe Pinochio la vorbă.

“O zi bună! Sunt de acord cu ce a spus…”, declară inculpatul, fâstâcindu-se. “Cu concluziile apărătorului, da?”, întreabă judecătorul. “Da!, da!”, răspunde Bejinariu entuziast. “Bineee! În pronunțare pe aspectul verificării din oficiu a măsurii preventive. Ridicăm ședința!”, decretează cu o intonație cântată, ca de început de weekend , judecătorul Andriescu.

Grefiera nu vrea presă în sala ei

Cristi Bejinariu și avocatul său au părăsit sala. Eu încă mă gândeam dacă să mai rămân sau să plec. Aveam în plan să construiesc o poveste despre cazuri banale, fără celebrități, de aceea aș mai fi rămas la celelalte două dosare. Doar că cineva nu prea a fost de acord. Grefiera, o doamnă țâfnoasă, în jurul vârstei de pensionare, despre care am aflat că se numește Adii Aighiul. Când a văzut că rămân în sală, m-a întrebat răstită cine sunt. I-am spus că sunt jurnalist și a început să mă certe, să-mi spună că nu am voie în sală, că e cameră de consiliu și alte bodogăneli.

Fiind într-o o scurtă pauză în care se schimba completul de judecată, am ieșit la avizier să mă conving dacă este sau nu cum zice doamna grefier. Desigur că nu era așa. Dosarele aveau semnul “P”, de la ședință publică. Așa că m-am întors în sală și i-am cerut să-mi indice care este dosarul care se judecă în Cameră de Consiliu. “Alea în care sunt eu!”, mi-a răspuns cu cu aroganță. Am ieșit, am fotografiat avizierul și am revenit să o întreb care este exact dosarul care nu va fi judecat în ședință publică. Nu mi-a mai răspuns și nu m-a mai băgat în seamă.

În acest timp în care mă hârjoneam cu doamna grefier, arestatul din boxă mă privea cu interes și râdea. Cei doi paznici ai lui și jandarmul tribunalului se amuzau și ei. Am ales să cedez și să plec, mai ales că mai erau doar două dosare, ambele pe prelungirea arestării preventive. Și cum în sală rămăsese procuroare DIICOT, m-am gândit că sunt tot ceva traficanți de droguri. Iar cum pe google nu am găsit nimic despre ei, mi-am zis că sunt ceva dealeri de cartier. Bine am făcut că am plecat , pentru că afară că l-am reîntâlnit pe Bejinariu cu care am avut o discuție în exclusivitate.

Când am ieșit din clădire, l-am văzut pe Cristi Bejinariu că traversează spre terasele de pe malul Dâmboviței, cele de lângă Biblioteca Națională. Din instinct, m-am dus după el. L-am văzut cum se duce de la un capăt la celălalt al promenadei. Din când în când se oprea și fotografia cu telefonul, restaurantele de pe faleză. Când ne-am intersectat, am schimbat câteva vorbe, aș putea spune în exclusivitate.

A devenit traficant după ce a fost consumator, zice el

La momentul așa-zisului interviu nu știam că i se mai spune și Pinochio, așa că nu l-am întrebat de unde i se trage porecla. Dar am discutat despre altele. Mi-a spus că el nu este neapărat un traficant de droguri, ci mai degrabă una consumator. Că a făcut trafic ca să își obțină cantitatea de consum personal. “Traficul de droguri nu era o meserie pentru mine, era un ajutor. Nu aduceam bani acasă din activitatea asta, sau cel puțin nu eu…”, mi-a spus acesta.

Am aflat că are o familie frumoasă, sau avea, nu am reținut exact. Avea și o meserie adevărată, ceva gen manager companie de transporturi. Dar s-a apucat de droguri. A devenit traficant, zice el, după ce a fost consumator de droguri. “Am devenit consumator în urmă cu 20 de ani”, mi-a spus el. Însă imediat a ținut să-mi spună că nu era și nu este un drogat de rând. “Stați puțin să facem diferența, eu consumam cocaină nu heroină. Este un drog al gulerelor albe. Nu neapărat VIP-uri, ci oameni care își permit. Cocaina este un drog scump. Scump și foarte toxic. Sistemul meu imunitar era la pământ”, îmi explică Pinochio.

În pandemie s-a drogat la greu

Din vorbă în vorbă îl întreb dacă mai trage pe nas. “Nu mai consum de 2 ani de zile. Am consumat de 20 de ani, dar am mai făcut și pauze”, îmi mărturisește Bejinariu. “Dar acum cu pandemia… în ultima perioadă, de când cu pandemia, am consumat exagerat. Pandemia e cea care m-a împins de am consumat, pentru că nu aveai ce să faci. Stăteai închis și consumai droguri toată ziua”, mi-a mai spus el. Tocmai ce îmi spusese că nu se mai droghează de doi ani când am aflat, de la el că, în ultimii doi ani, a abuzat la greu de droguri. Am preferat să nu-l întrerup și să îi ascult mai departe povestea.

S-a drogat ca să fie superior

“Cocaina e un drog scump pe care trebuie să-l consumi numai de calitate. D-asta vă spun că eu nu am un ban acasă, eu nu am câștigat un leu. Am făcut-o (traficul de droguri) ca să mă simt superior altora, în rest nu am câștigat un leu din asta”, mi-a mai spus el. Probabil că este povestea pe care o va spune în fața instanței când va începe procesul, atunci când va susține că nu vindea droguri penru a face bani, ci pentru a-și asigura consumul propriu. E treaba lui și a avocaților care îl apără, eu nu pot să apreciez cele declarate. Și, desigur, a procurorilor care l-au trimis în judecată să dovedească contrariul.

Politicienii se droghează gratis, dă-i dracu de aicea!

Despre dosarul în care este judecat acum nu am reușit să aflu mare lucru. Mi-a spus doar că a fost închis preventiv și acum e liber, în arest la domiciliu. “Am fost închis câteva luni și acum am arest la domiciliu. Și acum profit și eu să dau o tură și să o iau spre casă. Vă salut!”, mi-a spus politicos în timp ce îmi strângea mâna. Până se ne despărțim l-am mai întrebat și mi-a mai răspuns.

“Am avut în cercul meu VIP-uri, dar nu sunt bogați, sunt săraci, dă-i dracu de aicea! Gulerele astea albe, politicienii sunt zgârciți, nu plătesc, dă-i dracu de aicea. Unii sunt milionari, dar ar vrea pe degeaba, să bagi tu mâna în buzunar pentru ei”, mi-a mai spus în timp ce se îndepărta. Oare despre ce politicieni o fi vorba și ce legătură să aibă aceștia cu consumul de droguri?, stăteam și mă întrebam în timp ce Pinochio se îndepărta grăbit.

Inculpatul vrea să rămână în arest la domiciliu, judecătorul îl vrea liber

În timp ce mă pregăteam să scriu acest text, a apărut și decizia instanței. Am citit-o de câteva ori fără să o înțeleg. Mi-am amintit că toate părțile solicitaseră menținerea arestului la domiciliu. Cu toate acestea, decizia sună confuz. ”În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul Bejenariu Cristi [….]. În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 207 alin. 5, alin. 6 şi art. 242 alin. 1 C.p.p. revocă măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Bejenariu Cristi”. Adică este de acord instanța că e temeinică măsura arestului la domiciliu, dar o revocă.

Nu am înțeles nimic din decizia onoratei instanțe, așa că m-am dus la cele declarate de avocatul lui Bejinariu. În pledoaria sa a spus să se țină cont de decizia CAB de la ultima ședință. Așa am găsit încheierea de ședință din data de 15 iunie 2022. Identică cu cea de vineri. Adică “constată legalitatea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul Bejenariu Cristi. Revocă măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Bejenariu Cristi”.

La momentul acela procurorii DIICOT au contestat decizia instanței și s-a ajuns la Curtea de Apel București. CAB a dat dreptate procurorilor DIICOT. “ admite contestaţia formulată de DIICOT împotriva încheierii de şedinţă din data de 15.06.2022 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti (…) constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul Bejenariu Cristi şi menţine această măsură. Definitivă”.

Cine îl vrea liber pe Pinochio?

În urmă cu o lună, instanța de la Tribunalul București a avut aceeași decizie confuză, prin care, pe de-o parte a acceptat temeinicia măsurii arestului și pe de altă parte a revocat-o. A fost nevoie de judecata instanței superioare de la Curtea de Apel. Și acum s-a întâmplat la fel. Părțile implicate, parchet și inculpat, au cerut să se mențină măsura arestului la domiciliu, instanța a confirmat temeinicia, dar a decis, în mod bizar, revocarea măsurii arestului. Cum s-ar zice, cineva îl vrea liber pe Pinochio. Conform portalului de justiție, DIICOT deja a contestat decizia instanței Tribunalului București și urmează să se judece, încă o dată, la Curtea de Apel București.