Exclusiv. În plină criză economică, DIICOT se mută în sediu nou pe care a plătit 20 de milioane de euro

Clădirea este una impunătoare și foarte modernă. Are parcare subterană, parter înalt, mezanin, 12 etaje și un ansamblu de tip penthouse cu o terasă generoasă cu paravane de sticlă și belvedere unde, conform surselor, va fi amenajat un restaurant cu circuit închis.

Primăria Capitalei a dat 70 de locuri de parcare DIICOT-ului

Cu toate că deține parcare subterană, DIICOT a mai obținut de la Primăria Capitalei 70 de locuri de parcare pe spațiul public al administrației locale. Dintre acestea, 57 de locuri sunt în curtea Tribunalului București. Este vorba despre toată latura din stânga parcării, acolo unde au fost deja montate indicatoare prin care șoferii sunt avertizați că locurile sunt rezervate de DIICOT.

Pentru cei care nu văd indicatoarele, există angajații primăriei de la parcări care se duc în fugă la cei obișnuiți să parcheze acolo când vin cu treburi la Tribunal și îi avertizează cu gravitate, “nu puteți parca aici, sunt locurile DIICOT-ului”. În afara celor 57 de locuri atribuite în curtea Tribunalului, tot Primăria Capitalei le-a mai dat pe strada Sfânta Vineri, în dreptul clădirii, încă 12 locuri de parcare, dintre care două pentru persoane cu handicap. Indicatoarele rutiere prin care șoferii sunt avertizați că locurile de parcare aparțin DIICOT au fost montate de două zile.

În parcare la anti-mafia sunt și mașini cu numere străine

Trebuie menționat că în curtea Tribunalului București parcarea este administrată de Compania Municipală de parking și se plătește ca în orice parcare publică cu plată. De fapt, plătesc doar avocații și justițiabilii, deoarece nici angajați tribunalului nu plătesc și, mai nou, nici cei ai DIICOT-ului. Doar că pe locurile DIICOT-ului, chiar dacă sunt libere, nu are voie să parcheze nimeni.

Miercuri la prânz, toate locurile de parcare din fața sediului parchetului anti-mafia erau ocupate, inclusiv cele pentru persoane cu handicap. Și în curtea tribunalului, locurile destinate mașinilor lucrătorilor erau ocupate aproape toate. Se puteau vedea mașini cu numere de provincie și ecuson în geam, dar și câteva mașini de lux printre care și una cu numere străine, mașini care fie aparțin unor șefi ai instituției, fie sunt mașini folosite la filaj.

În unele balcoane, procurorii și-au pus scaune și mese de cafea

Cu toate că au locuri de parcare destule, astăzi erau mașini parcate inclusiv pe trotuarul pietonal din fața noului sediu DIICOT. Și vreo două motociclete tot pe trotuar fuseseră parcate. Mai mulți oameni cărau diverse pachete în clădire, în special dosare. De asemenea, în clădire se putea observa activitate, iar în unele balcoane se puteau vedea și scaune cu măsuțe de cafea, pentru relaxare, ca la hotelurile de la mare.

Paravanele balcoanelor, fiind din sticlă, se poate vedea din stradă cum muncesc sau se relaxează lucrătorii anti-mafia. La intrare a fost instalat punctul de control acces. Ofițerul de la intrare mi-a confirmat că acolo este sediul DIICOT și că toată clădirea aparține instituției.

Clădirea are toate facilitățile, inclusiv restaurant privat

Conform surselor noastre, clădirea este dotată cu facilități de ultimă generație, unele destinate strict activității specifice, precum săli tehnice de unde se pot monitoriza și intercepta comunicațiile.

Clădirea are peste 12 mii de metri pătrați utili, iar interiorul a fost customizat pentru activitățile instituției, având birouri, laboratoare, arhivă și camere de interogatoriu dedicate, nu improvizate cum erau cele din vechiul sediu sau de la alte parchete inclusiv DNA. Nu am putut să intru în clădire, dar când s-a deschis ușa garajului subterane am putut observa echipamente de restaurant, inscripționate Lavazza, semn că informația despre restaurantul cu circuit închis este reală. Lipsește doar reclama luminoasă de pe clădire.

Clădirea cumpărată de DIICOT se amortizează în 29 de ani și jumătate

Istoricul clădirii pornește de prin anul 2017, atunci când DIICOT a decis să achiziționeze o clădire proprie de pe piața imobiliară. La acel moment, dezvoltatorul imobiliar Art Diamond Real Estate SRL din București începuse deja ridicarea clădirii dar încă nu știa dacă va face clădire de birouri sau apartamente pentru locuit. Poate de aceea are și arhitectura aceasta, care aduce parțial a hotel, parțial a clădire de birouri.

După ce s-au înțeles la preț, dezvoltatorul a făcut unele modificări, conform solicitării clientului. Banii au fost dați, cea mai mare parte de Guvernul Tudose, 71,31 milioane lei cu TVA inclus, ori HG 926/2017.

Pentru că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, banii nu au fost de ajuns așa că a mai dat și Guvernul Orbán, la sfârșitul anului 2020, încă 26 milioane de lei. În total, la începutul anului 2021 în clădire fuseseră investiți aproximativ 20 de milioane de euro. Pentru spațiul din Calea Plevnei, unde încă figurează scriptic sediul DIICOT, se plătea o chirie de 678 mii euro pe an.

Ceea ce înseamnă că noua clădire se va amortiza în 29 de ani și jumătate. Este treaba Curții de Conturi să verifice oportunitatea și eficiența economică a investiției, în condițiile în care, în portofoliul de imobile aflate sub sechestru sau în executarea DIICOT și DNA, sunt o grămadă de clădiri noi care nu pot fi valorificate pentru că nu le cumpără nimeni.

Firma de la care a cumpărat DIICOT clădirea era pe minus până la tranzacție

Despre dezvoltatorul imobiliar care a făcut afacerea cu DIICOT-ul, publicația online profit.ro a scris în urmă cu câțiva ani. Firma avea o cifră de afaceri pe minus până când a bătut palma cu parchetul anti-mafia, după care rulajul i-a crescut brusc la aproape 60 de milioane lei, iar profitul net, conform Ministerului de Finanțe a fost de aproape 16 milioane lei.

Acționarii dezvoltatorului imobiliar, Art Diamond Real Estate SRL, sunt 3 firme înregistrate în Ungaria, care controlează câte 30% din capitalul companiei: ROR Holding Kft., Tricity Investments Kft. și McLain Hungary Kft. Restul părților sociale sunt deținute de israelianul Tom Levi (4%), Cristian Tiderle, administrator al operațiunilor din România ale grupului israelian Dagesh (2,5%), Alina Tiderle (2,5%) și Robert Bako (1%). Administratori ai Art Diamond Real Estate SRL sunt cetățenii israelieni Amir Keshev și Amir Ehud, precum și un cetățean american de origine israeliană, Ohad Yannay.

În concluzie, DIICOT, adică parchetul anti-mafia, care se ocupă inclusiv de combaterea traficului de droguri, se mută în casă nouă, de peste 20 de milioane de euro. În timp ce tot lucrătorii DIICOT s-au plâns că nu au resurse să poată ține sub control flagelul drogurilor. Se știe ce s-a întâmplat la festivalul din București, dar cazul nu este izolat. Îmi povestea un participant la un alt festival, care a avut loc luna trecută la noi la mare, într-o stațiune exclusivistă, că inclusiv străinii veniți la eveniment se mirau cât de liber se consumă drogurile la evenimentele publice din România. Direct la masă, ca în filmele cu mafioți, fără să fie deranjați de cineva.

Nu doar DIICOT, ci și cei de la SRI și DIPI ar trebui trași la răspundere și obligați de vreo comisie parlamentară de control, să prezinte listele cu polițiștii și procurorii care protejează rețelele de traficanți de droguri. Dar ăsta este un alt subiect pe care îl voi aborda curând. Revenind la noul sediu al DIICOT, am uitat să vă spune că este gard în gard cu Biserica Sfânta Vineri Nouă. Cei chemați la audieri pot intra să se închine și să aprindă o lumânare înainte să dea ochii cu anchetatorii. Măcar atât.