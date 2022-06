EXCLUSIV. Procesul unui fals procuror DIICOT care se dădea drept apropiat al procurorului general adjunct Bogdan Licu

În dosarul despre care vă povestesc, i-a promis fostului deputat Marin Anton, că-l scapă de problemele din justiție pentru suma de 600 mii euro, jumate la strângerea mâinilor și cealaltă jumătate la rezolvarea problemei. I-a mai promis și omului de afaceri Ioan Niculae că-l scapă de probleme pentru un milion de euro. Nu știu câți bani i-a dat Nicolae, dar sigur, în dosarul pentru care s-a negociat, omul de afaceri și-a luat condamnare.

Falsul procuror a fost trimis în judecată numai pentru trafic de influență

În dosarul despre care vă povestesc astăzi, Holban s-a dat drept procuror DIICOT. Ca procuror îl chema Eugen Păun. Sub această identitate a ajuns să se întâlnească cu apropiați ai fostului deputat PDL Marin Anton și să se ofere să rezolve dosare din justiție în schimbul a 600 mii euro. Procurorii DNA l-au pris în flagrant când încasa 200 mii euro, l-au reținut și l-au trimis în judecată. Acum se judecă acest dosar la Tribunalul București. Dosarul are numărul 4644/3/2021 și are ca obiect traficul de influență. Pentru că sunt jurnalist și am dreptul la opinie, vă mărturisesc că nu înțeleg de ce inculpatul a fost trimis în judecată pentru trafic de influență, sau doar pentru trafic de influență, în condițiile în care el s-a prezentat sub identitate falsă și a încercat să însele niște oameni.

Audierea martorului a durat trei ore și jumătate

La ultimul termen al dosarului ar fi trebuit să fie audiați doi martori. Este vorba despre Gabriel Cazan, fost director general al echipei de fotbal Astra Giurgiu și despre Virginia Velican, șefă la ANAF Ilfov, pe vremuri la ANAF Giurgiu. În final a fost audiat un singur martor, timp de trei ore și jumătate. Este vorba despre Virginia Velican, cea care a povestit cum a ajuns să fie contactată de falsul procuror, despre colaborarea cu DNA și despre flagrantul organizat de procurori pentru prinderea escrocului. Pentru că declarația martorei s-a prelungit și programul Tribunalului s-a termiat, celălalt martor, Cazan, va fi audiat data viitoare.

Un judecător extrem de meticulos și o procuroare cu ticuri nervoase

Eugen Holban a venit însoțit de doi avocați. O avocată tânără, blondă, al cărei nume nu l-am reținut și maestrul Artin Sarchizian. Cel din urmă mi-a mărturisit că abia a intrat în dosar și este primul termen la care participă. Ședința a fost prezidată de judecătorul Dan Sterică Toma. Acesta mi-a lăsat impresia unui judecător extrem de meticulos. În repetate rânduri a cerut martorei să reia explicația dată și a cerut tot timpul lămuriri suplimentare față de datele existente în rechizitoriul procurorilor. Din acest motiv audierea unui sigur martor a durat 3 ore și jumătate. Din partea DNA, procuror de ședință a fost o doamnă tânără, blondă și creață, cu părul lung și mică de statură. Am mai văzut-o și la alte procese și mi-a atras atenția pentru că este foarte bine pregătită, dar și pentru că are ticuri nervoase. Când este concentrată la cele ce se discută în sală, se trage de păr, clipește des și își țuguie buzele ca și când ar vrea să pupe pe cineva. La un alt proces am văzut-o că a venit în pantaloni scurți de jeans.

Martora a executat silit clubul Astra Giurgiu și a vândut jucătorii

Virginia Velican, martora, a povestit cum l-a cunoscut pe Eugen Holban. Înainte de a-l cunoaște pe Holban, martora l-a cunoscut pe Gabriel Cazan. Era pe vremea când aceasta ocupa o funcție de conducere în ANAF Giurgiu, iar Cazan era director general al clubului de fotbal Astra Giurgiu. Femeia a povestit că la început au fost în relații proaste, deoarece Cazan i-a făcut numeroase plângeri la București, la ANAF-ul central și la Ministerul de Finanțe. Cazan era nemulțumit pentru că ANAF Giurgiu îi pusese sechestru pe conturile clubului și pe jucători și chiar i-a vândut prin executare câțiva fotbaliști, printre care își amintește de Denis Alibec. Virginia Velican s-a mutat la Ilfov, director ANAF, iar Cazan, care era și este contribuabil de Ilfov, a început să o viziteze cu diferite probleme fiscale personale. Judecătorul a vrut să afle ce fel de probleme avea Cazan. Velican l-a lămurit, explicându-i că acesta venea să depună declarațiile fiscale pentru soția sa.

„Băieții” s-au oferit să-l ajute pe Marin Anton

În anul 2020, povestește martora, Gabriel Cazan a venit la ea în birou și i-a spus că “băieții au cunoștință despre dosarul penal al lui Anton Marin”, fostul deputat. Cazan știa că Virginia Velican se cunoaște foarte bine cu Anton Marin, că fuseseră colegi la Danubiana încă dinainte de 1989 și erau în relații apropiate. I-a mai spus Cazan că respectivii “băieți” ar putea să-l ajute pe Anton Marin să scape de dosarul care era pe rolul Tribunalului București la acea vreme. Martora spune că la momentul acela Cazan i-a lăsat impresia că ar fi vorba despre oameni din servicii, că ei ar fi “băieții”. A acceptat să meargă la întâlnire după ce i-a cerut voie fostului deputat Marin Anton.

Intră în scenă “procurorul Păun”

Întâlnirea a avut loc la București, în Piața Constituției. Velican a venit însoțită de Gabriel Cazan care i-a cerut să își lase telefonul în mașină și să se ducă singură să vorbească cu “băieții”. I-a spus să meargă în spatele sediului Parchetului General și al sediului central al SRI și că va fi recunoscută de cine trebuie. Așa a și făcut. Când a ajuns în spatele clădirii a fost abordată de Eugen Holban. Acesta s-a recomandat ca fiind procur DIICOT, detașat la cabinetul lui Bogdan Licu, pe atunci procuror general adjunct al României, în prezent judecător la Curtea Constituțională. Numele sub care s-a prezentat Holban a fost Eugen Păun. Primul lucru pe care i l-a spus a fost “dacă și-a lăsat telefonul în mașină”.

600 de mii de euro ca să-i obțină o setință favorabilă

Falsul procuror i-a mai spus că îl poate scăpa pe Marin Aton de probleme în schimbul sumei de 600 mii euro, plătibili în două tranșe, jumătate acum, repede și jumătate la rezolvarea problemei. Martora își amintește că Holban părea foarte convingător. La un moment dat i-a arătat o femeie care intra în sediul Parchetului General și i-a spus “uite-o și pe procuroarea Adina Florea, vine la noi”. Velican o știa de la televizor pe fosta șefă a SIIJ și chiar ea era. Parcă Holban ar fi și salutat-o, dar nu-și mai amintește dacă procuroarea i-a și răspuns la salut.

Dosarul făcut la comanda lui Chioru’

“Procurorul Păun” i-a mai spus martorei că toată lumea știe că dosarul lui Marin Anton este unul politic, “făcut la comanda lui Chioru’ “, adică la comanda fostului președinte Traian Băsescu. De asemenea, i-a spus că și dacă fostul parlamentar își va lua condamnare la Tribunalul București, treaba va fi rezolvată fără probleme, cu achitare, în apel la Curtea de Apel București, unde e totul rezolvat. Însă principala condiție este ca Anton Marin “să plătească urgent, azi, mâine”, suma de 300 mii euro, adică jumătate din suma cerută pentru rezolvarea problemelor cu justiția.

Falsul procuror i-a cerut și miliardarului Ioan Niculae un milion de euro

Virgina Velican a mărturisit că a plecat năucă de la întâlnirea cu Holban. În parcare s-a reîntâlnit cu Gabriel Cazan, care era curios cum a decurs întâlnirea. “Primul lucru pe care i l-am spus a fost că asta nu e de la servicii, e procuror!”, a declarat martora. Acesta i-a mărturisit că știa și că din cauza lui și-a pierdut locul de muncă de la clubul Astra Giurgiu. Apoi i-a povestit că în urmă cu ceva vreme falsul procuror i-a cerut o întâlnire cu Ioan Niculae, patronul echipei de fotbal și al grupului Interagro. Acestuia i-a cerut un milion de euro ca să-l scape de un dosar penal. I-a stabilit o întâlnire cu soția lui Niculae. Nu știe ce s-a discutat acolo, dar el a fost dat afară de la clubul de fotbal. Nu știe nimeni dacă miliardarul i-a plătit vreun ban, dar cert este că și el și soția sa și-au luat condamnări în respectivul dosar de evaziune fiscală.

Marin Anton a crezut că este o glumă

Velican a povestit în fața instanței ce a urmat după întâlnirea cu falsul procuror. “I-am spus lui Marin Anton despre pretențiile lui Holban, iar acesta mi-a spus că este o glumă.”, a spus martora. “Nu poate să existe așa ceva”, i-ar fi spus fostul deputat prietenei sale. Velican i-a transmis lui Gabriel Cazan răspunsul lui Marin Anton. Cazan i-a spus că ar putea negocia cu “procurorul” o sumă mai mică, un 400 de mii, ca să fie toată lumea mulțumită. Martora spune că a refuzat oferta fără a-i mai cere părerea lui Marin Anton. A doua zi a fost sunată de Holban pe o aplicație de telefonie.

Inculpatul a amenințat cu procurori, judecători și ofițeri SRI

Cu ocazia convorbirii, falsul procuror i-a strecurat câteva amenințări. “Nu a vrut Anton Marin să dea bani…O să vadă el ce pățește. S-au supărat foarte rău băieții pe el…”, i-ar fi spus Holban. Aceasta l-a întrebat cine sunt băieții și Holban i-ar fi spus că este vorba despre procurori, judecători și ofițeri SRI. Apoi a schimbat vorba și a rugat-o să îl primească pe un prieten de-al lui la birou, că are niște nelămuriri fiscale legate de o rambursare de TVA. “La mine ușa biroului e tot timpul deschisă și intră oricine, dacă are o problemă. Eu ajut cu sfaturi pe toată lumea”, a mărturisit șefa ANAF Ilfov. A doua zi în biroul șefei ANAF a venit un om. Velican povestește că acesta purta o mască medicală până sub ochi. Nu și-a spus numele și nici ce firmă reprezintă sau ce probleme are. A stat doar vreo 5 minute, a spus că vine din partea “domnului Eugen” și a plecat. “Am fost sigură că a venit la intimidare”, povestește aceasta în fața instanței.

Fostul deputat s-a speriat după ce a primit mesajul de la “băieți” și a văzut ce i s-a întâmplat la proces

Mărturia Virginiei Velican continuă cu un alt episod demn de un scenariu de film. A fost sunată de vechiul său prieten, Anton Marin. Acesta i-a relatat că a fost vizitat la birou de un cetățean pe care îl știa dar nu știa de unde. Respectivul i-a povestit că fusese la o partidă de vânătoare cu mai mulți “grei”, procurori, judecători, ofițeri SRI care discutau între ei despre ce o să pățească Anton Marin pentru că a refuzat să dea banii ceruți de Holban. După acest episod, fostul deputat a avut termen în procesul de la Tribunalul București. Judecătoarea a avut un comportament schimbat față de el. I-a respins toate probele propuse și nu i-a permis să își susțină cauza. Atunci s-a speriat și a realizat că amenițările lui Eugen Holban și a celuilalt personaj nu sunt glume. Așa că a mers la DNA și a povestit tot ce i s-a întâmplat.

La sfatul procurorilor DNA, a acceptat să plătească 400 de mii de euro

Procurorii DNA au contactat-o pe Virginia Velican. “Am fost de acord să îi ajut ca să-l prindem pe infractor”, a declarat martora. A acceptat să poarte tehnica de ascultare și să respecte scenariul propus de procurori. Trebuia să îi anunțe când mai este contactată de vreunul dintre cei implicați. Ceea ce a și făcut. La scurt timp a fost sunată de Gabriel Cazan care avea nevoie de niște sfaturi pe teme fiscale. I-a spus că vine la ea la birou a doua zi. Aceasta a anunțat procurorii care s-au pregătit pentru întâlnire. Cazan nu a venit a doua zi, așa cum spusese ci a treia zi. Procurori au fost pregătiți și de data aceasta. Velican și Cazan au discutat despre declarații fiscale. Apoi a venit vorba despre propunerea falsului procuror Păun, adică Eugen Holban. Femeia i-a spus că Anton Marin s-a mai gândit și că este de acord cu o sumă de 400 mii euro pentru rezolvarea problemelor din instanță. Cazan a spus că îl va anunță pe Holban despre acest lucru, ceea ce a și făcut.

Inculpatul i-a promis că se rezolvă sigur la Curtea de Apel

Virginia Velican a fost informată de procurori că urmează să fie căutată de Holban în câteva zile. Deja îl monitorizau pe acesta și îi cunoșteau mișcările următoare. După vreo două zile Holban a venit la biroul martorei, la ANAF Ilfov. A stat doar câteva minute în birou după care i-a cerut acesteia să iasă afară, “ca să nu fie ascultați că în birou șut microfoane”. De fapt gestul lui a picat mănușă polițiștilor care se ocupau de caz. Ei stăteau într-o dubă plasată în fața sediului fiscului, iar înregistrarea s-a făcut ambiental, când cei doi au discutat afară. Printre altele, martora își amintește că Holban i-a vorbit despre prefectul de Ilfov, Valentin Velcea. Acesta fusese condamnat definitiv la 4 ani de închisoare în dosarul “Ferma Băneasa”. “Ce rău îmi pare de domul Prefect că a luat închisoare”, i-a spus acesta, știind că Velican se cunoaște cu Delcea. Apoi i-a vorbit iar despre procurorul general adjunct Bogdan Licu, și relația pe care o avea acesta cu el, lăsând de înțeles că totul este aranjat dacă se dau banii ceruți. “Nu la Tribunal dar sigur la Curtea de Apel”, i-a garantat falsul procuror.

I-a dat câteva mii de euro cadou, din banii de mită

A urmat flagrantul. Martora își amintește că era între Crăciun și Revelion, pe 29 sau 30 Decembrie. Holban i-a dat întâlnire în parcarea hotelului Intercontinental.Femeia spune că a greșit intrarea și a parcat la Teatrul Națioal. Apoi a venit pe jos la locul de întâlnire. Mărturisește că era foarte speriată deoarece avea la ea un plic cu 200 de mii de euro pe care îl primise de la procurori. Mai avea și un medalion la gât, tot de la procurori preparat cu cameră audio-video. “Era gros plicul”, întreabă curios judecătorul. “Păi era destul de gros, erau 200 de mii de euro în el. În bancnote de 200 de euro”, l-a lămurit martora. Velican povestește cum a decurs flagrantul. Un băiat tânăr a venit și i-a luat telefonul mobil. Apoi i s-a cerut să urce pe bancheta din spate a mașinii de lux cu care venise Holban.

Acesta a luat plicul, l-a deschis și fără să numere banii a scos “un snop de bancnote”. “Mi le-a îndesat în geantă spunându-mi că este cadou de la el, să-mi cumpăr ceva. Erau câteva mii de euro în snopul ăla de bani”, povestește martora. Mai spune că i-a dat banii înapoi și a ieșit din mașină. După care au intervenit anchetatorii. I-a săltat pe toți și i-a dus la sediul DNA. Ea a fost luată de o femeie în mașină. Aceasta controlat-o în poșeta să vadă dacă mai rămăsese, din greșeală, vreo bancnotă de 200 de euro.

Inculpatul a mers la WC de mai multe ori și a ațipit în timpul declarației martorei

Cam acesta este rezumatul declarației martorei, care a durat 3 ore și 20 de minute. În tot acest timp celălalt martor, Gabriel Cazan, a așteptat în afara sălii de judecată. De câteva ori inculpatul a cerut voie să meargă la toaletă. Judecătorul i-a încuviințat însă i-a atras atenția să nu vorbească cu martorul aflat pe sală. “Atâta îmi trebuie!”, a spus ironic Holban. Un jandarm de la pază ieșit de fiecare dată cu el și l-a supravegheat ca să se asigure că nu vorbește cu Cazan. În sală, în timpul depoziției martorei, Holban a și ațipit de câteva ori. Din când în când avocata blondă se întorcea la el și îl înghiontea în picior. Acesta tresărea și îi zâmbea. La un moment dat în sală a răsunat o alarmă de telefon. Era alarma de la telefonul avocatului Artin Sarchezian. “Vă sună alarma chiar și pe silențios?”, l-a întrebat judecătorul Sterică Toma, zâmbind.

“Da, vă rog să mă scuzați!”, a replicat avocatul. Au urmat întrebările, venite atât de la parchet cât și de la apărare. La un moment dat apărarea a asistat pe un episod din timpul urmăririi penale, pe ceva ce a declarat martora dar acum u și-a mai amintit cu exactitate. “Am spus de la început că îmi mențin toate declarațiile date în timpul urmăririi penale. Acum vreți să-mi amintesc la virgulă ce făceam acum 2 ani?! Dacă vreți să le luați așa cum le-am declarat atunci, bine, dacă nu, nu!”, a răbufnit martora, vădit obosită după 3 și jumătate de stat în picioare.

Al doilea martor va fi audiat data viitoare

Judecătorul a întrebat părțile dacă sunt de acord să fie audiat și al doilea martor tot atunci sau data viitoare. Era deja aproape ora 17. Avocatul Sarchizian a spus că nu se opune dar că solicită ca inculpatul să fie lăsat să plece deoarece are probleme medicale. “Sunt niște probleme medicale intime, dacă dorește să vă spună el, eu nu pot să vă spun”, a spus avocatul. Președintele nu a insistat și a chemat al doilea martor în sală. I-a spus că există varianta de a îl audia acum sau la termenul viitor. Cazan a spus că are un copil mic acasă, de câteva luni și preferă să vină data viitoare. Judecătorul a încuviințat și a acordat terme pe data de 22 Iunie.

Falsul procuror mai are o condamnare cu suspendare și perioadă de încercare

Gabriel Cazan și-a recunoscut faptele și a fost judecat în regim de urgență, într-un dosar disjuns din acest dosar. A primit o condamnare cu închisoarea de un an și șase luni cu suspendare. Tot un an și șase luni cu suspendare și 3 ani și jumătate perioada de încercare primit și Eugen Holban într-u alt dosar, în 2018. El, împreună cu un polițist de la Investigarea Fraudelor Ilfov, au cerut unui om de afaceri suma de 40 mii euro ca să-i rezolve problemele din justiție. Și polițistul, Daniel Budur, a fost atunci condamnat, așa cum reiese dintr-un comunicat publicat pe site-ul DNA.

În mod normal, pentru că a săvârșit fapta în interiorul perioadei de încercare, Holban ar fi trebuit să fie judecat în stare de arest, spun specialiștii în drept penal pe care i-am consultat. Cum spuneam și la început, în sarcina lui Holban a fost reținută, în prezentul dosare, doar fapta de trafic de influență. Ca și cum el chiar ar fi fost procuror și nu impostor. Chiar și așa, dacă ar fi fost procuror, atunci ar fi trebuit să fie încadrat și la luare de mită. În situația reală, în afară de trafic de influență, ar mai fi vorba despre înșelăciune și uzurpare de calități oficiale.

La percheziție, în portbagajul mașinii, inculpatul avea dosarul “Ferma Băneasa”

Aș mai vrea să fac câteva precizări, în exclusivitate. La acest termen a fost prima audiere de martori de la începutul procesului, adică din februarie anul trecut. Personajul care a fost la biroul martorei cu masca medicinală trasă sub ochi este același cu cel care a fost și la biroul lui Marin Anton și i-a spus despre discuțiile de la partida de vânătoare, dintre procurori, judecători și ofițeri SRI. A fost identificat din filmările camerelor de securitate. Se numește Iulian Cercel și nu apare în dosar. După nume și după anturaj, este posibil să fie același Iulian Cercel, cel care i-a împrumutat mașina lui Răzvan Ciobanu, atunci când creatorul de modă a murit în accidentul auto.

Tânărul care i-a luat telefonul martorei la întâlirea din parcarea hotelului, atunci când s-a realizat flagrantul, este fiul inculpatului Eugen Holban. Iar la percheziția mașinii, în portbagaj, au fost găsite mai multe dosare din celebrul caz “Ferma Băneasa”, fapt despre care procurorii DNA nu au scos o vorbă. Și armai fi vorba despre încă un detaliu care nu are neapărat legătură cu desfășurarea procesului. La plecarea din tribunal, după ce au mers o vreme unul lângă celălalt, Holban și avocata tânără și blondă s-au luat de mână și au traversat împreună strada.