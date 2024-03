Situația ciudată într-o cursă aeriană. Ambii piloți au adormit la manșă

O situația ciudată s-a petrecut într-o cursă aeriană în care se aflau 153 de pasageri. Vreme de aproape 30 de minute, cei doi ofițeri care pilotau avionul au adormit deviind de la ruta corectă.

Piloții unei curse aeriene au adormit în timpul zborului, periclitând siguranța celor 153 de pasageri de la bord. Timp de aproape jumătate de oră, cei doi nu au reacţionat, fapt ce a dus la o deviere a rutei de zbor aprobate.

Zborul Batik Air urma ruta care asigură legătura dintre sud-estul insulei Sulawesi cu capitala indoneziană, Jakarta. Incidentul s-a petrecut în urmă cu aproape două luni, pe 25 ianuarie, arată raportul preliminar al Comitetului naţional pentru siguranţa transporturilor (KNKT). Piloții care se aflau la comanda unui avion ce transporta 153 de pasageri au adormit simultan. Timp de aproape 30 de minute ei nu au reacționat, a relevat o anchetă.

La câteva minute după ultima transmisie înregistrată de copilot, centrul de control zonal din Jakarta a încercat să contacteze aeronava. Nu a primit niciun răspuns. Din cauză că piloții au adormit, au fost înregistrate o serie de erori de navigaţie.

Pilotul s-a trezit după 28 de minute şi a realizat că secundul său dormea. Aeronava nu se afla pe traiectoria de zbor corectă. Drept urmare, şi-a trezit imediat colegul, a răspuns apelurilor din Jakarta şi a corectat traiectoria de zbor.

Cursa aeriană a durat două ore şi 35 de minute, iar avionul a aterizat în siguranţă după incident. Din fericire, însă, cei 153 de pasageri ai avionului şi cei patru însoţitori de bord nu au avut de suferit.

Potrivit raportului KNKT, unul dintre piloţii zborului Batik Air nu se odihnise corespunzător în noaptea dinaintea cursei. Astfel, după aproximativ 90 de minute de la decolare, căpitanul a cerut permisiunea secundului său de a se odihni o vreme. El a primit acordul acestuia, iar copilotul a preluat apoi comanda aeronavei. Și el a a adormit involuntar, se arată în raportul întocmit de autorități.

Piloţii implicaţi în incidentul din 25 ianuarie au fost suspendaţi temporar, a precizat compania aeronautică Batik Air.

