O somitate a medicinei românești a fost răpus de coronavirus, la două săptămâni distanță după ce s-a infectat. Este vorba de prof.univ.dr. Dan Gabriel Mogoș, care a murit la vârsta de 72 de ani. Doctorul craiovean a ajuns la București imediat după ce au fost semnalate primele probleme de sănătate. Nu a mai putut fi salvat de colegii de breaslă, iar anunțul decesului său a fost făcut de unul dintre fiii săi, doctorul Dan Mogoș.

„Trateaza de astazi sufletele in ceruri alaturi de bunul Dumnezeu”

„Cu profunda durere in suflet si regret, va anuntam ca cel care a fost un sot si tata minunat, chirurg desavarsit, profesor universitar si inainte de toate un mare om, trateaza de astazi sufletele in ceruri alaturi de bunul Dumnezeu! Dumnezeu sa il odihneasca in pace!”, a anunțat băiatul celui care a trecut în neființă.

La data de 15 octombrie, Dan Mogoș scria pe Facebook despre starea de sănătate a părintelui său: „Dragi prieteni reali si virtuali, pentru ca am vazut ca sunteti foarte interesati de starea de sanatate a tatalui meu, Profesorul Dr. Dan Gabriel Mogos, va anunt cu bucurie ca evolutia este spre bine si cu ajutorul colegilor medici, al rugaciunilor, gandurilor pozitive si al Bunului Dumnezeu vom depasi aceasta cumpana. Va multumim din suflet pentru grija, intelegere si rugaciuni!!! Continuati sa va rugati pentru un om minunat, credincios, care a salvat mii de vieti!!!”.

A coordonat peste 12.000 de operații, a publicat 120 de articole și 20 de cărți de specialitate

Dan Gabriel Mogoș a absolvit Facultatea de Medicină la UMF „Carol Davila” București. Pregătirea chirurgicală a făcut-o ca intern al spitalelor din București si rezident la Spitalul Fundeni. În 1979 a ajuns asistent universitar la Facultatea de Medicină din Craiova, șef de clinică din 1991, profesor universitar din 2000, conducător de doctorate din 2004.

A devenit medic primar chirurg din 1990 și a efectuat peste 12.000 de intervenții chirurgicale. A publicat peste 120 de articole și 20 de cărți de specialitate în calitate de autor sau coautor. A avut competențe în chirurgie laparoscopică, chirurgie oncologică, chirurgie vasculară, management medical. A fost membru a numeroase societăți chirurgicale din țara și din străinătate. În 2010 a deschis împreună cu cei doi fii, amândoi medici, o clincă privată de chirurgie în Craiova, conform gds.ro.