Managerul englezului care provocat amuzamentul atâtor generaţii a confirmat că artistul a murit din cauza Covid-19, la puţin timp după ce a fost testat pozitiv. Iconicul comediant britanic a decedat miercuri seara la spital, la vârsta de 76 de ani.

Managerul Phil Dale a transmis presei un comunicat în care a transmis următoarele: „Cu o mare tristețe personală, în numele lui Yvonne Ball, al familiei și al lui Tommy Cannon, anunț că Bobby Ball a murit la Blackpool Victoria Hospital pe 28 octombrie 2020, în jur de 21:30. Bobby a fost dus la spital pentru analize, deoarece a început să aibă probleme de respirație. La început s-a crezut că este o infecție toracică, dar un test s-a dovedit pozitiv pentru Covid-19.”

Familia simte nevoia de intimitate

În aceste momente de grea încercare pentru familia celui decedat, managerul Phil Dale le-a transmis celor care vor să-şi conducă idolul pe ultimul drum că este mai bine să renunţe la intenţie. „Familia și Tommy doresc să transmită mulțumiri sincere multor, multor oameni care au fost fani ai lui Bobby. Ei știu că aceştia vor suferi separat marea pierdere și tristețe pe care Yvonne, familia și Tommy le simt.

Yvonne a adăugat că nevoia lor de confidențialitate în acest moment trebuie să fie o prioritate. Nu vor mai fi făcute anunțuri sau declarații suplimentare.” Vorbind despre Bobby, Phil a adăugat: „Bobby a fost o adevărată vedetă de comedie căreia i-a plăcut să distreze oamenii și a iubit viața. Am vorbit cu el în fiecare zi și mereu s-a terminat în râs.”

Robert Harper era numele real

Vedeta de comedie, al cărei nume real era Robert Harper și care a apărut în „Sunt o celebritate… Scoate-mă de aici!” în 2005, alături de partenerul său Tommy Cannon, a fost un element de bază al comediei britanice în anii 1980. Cannon şi Ball au fost pionierii formatului de spectacole de varietăți și au găzduit propriul program la ITV – The Cannon and Ball Show – în perioada 1979-1988.

Ball a intrat apoi în stea într-o multitudine de comedii de televiziune de-a lungul anilor, într-o carieră ce a durat cinci decenii. Printre cele mai memorabile spectacole ale sale sunt incluse Last of the Summer Wine, Not Going Out, Benidorm și Heartbeat.

În anul în care Bobby a apărut în „I’m a Celebrity…” alături de Tommy Cannon, fiica celebrei Margaret Thatcher, Carol Thatcher, a fost cea care a câştigat popularul show de televiziune.

Soţia lui Ball este devastată

Soția lui Ball, Yvonne, a acceptat foarte greu pierderea celui alături de care a avut 3 copii şi cu greu dă semne că va depăşi această imensă durere: „Îmi va fi mereu dor de el, era atât de vesel, plin de distracție și năzdrăvan.” La rândul său, Tommy Cannon şi-a prezentat omagiile după moartea celui mai bun prieten.

Şi un alt nume cunoscut în stand-up comedy, Jason Manford, a fost foarte afectat de vestea morţii fostului coleg de scenă: „Atât de frământat să citesc despre moartea legendei comediei Bobby Ball. Un bărbat atât de ilar. Comunitatea comediei este un loc mai sărac fără el. Şi comediana Diane Morgan a reacţionat: „Atât de tristă să aud despre Bobby Ball. El a fost un răsfăț cu care am lucrat.

Întotdeauna ne-a făcut pe toţi să râdem. Ne va fi dor de tine Bobby!”

Bobby s-a născut la Oldham, Lancashire, pe 28 ianuarie 1944. A urmat High Crompton Secondary School și a studiat managementul naval la Wigan Mining and Technical College. Bobby a continuat apoi să lucreze ca sudor într-o fabrică. aici l-a cunoscut pe viitorul său partener de comedie Thomas Derbyshire (Tommy Cannon).

Tommy Cannon şi Bobby Ball

sursa: dailystar.co.uk