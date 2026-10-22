Piața auto din România a înregistrat o scădere de 10,6% în primele nouă luni din 2026, în timp ce înmatriculările de autoturisme noi au crescut la nivelul Uniunii Europene cu 5,7%, potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), care citează statistici ale Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). În perioada ianuarie-septembrie, în România au fost înmatriculate 86.142 de autoturisme noi, iar marca Dacia a consemnat un recul de 9,7% la nivel european.

Datele arată o evoluție diferită a pieței românești față de cea europeană. În paralel, înmatriculările de mașini electrice și hibride au continuat să crească, atât în România, cât și în Uniunea Europeană.

În primele nouă luni ale anului 2026, România s-a situat pe poziția a 17-a în clasamentul piețelor auto din Uniunea Europeană, cu 86.142 de autoturisme noi înmatriculate. Volumul a fost cu 10,6% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

La nivelul UE, au fost înmatriculate 8.517.059 de autoturisme noi, ceea ce reprezintă o creștere de 5,7% față de intervalul ianuarie-septembrie 2025.

Printre marile piețe europene care au raportat creșteri se numără Italia, cu 8,6%, Spania, cu 6,7%, Germania, cu 5,3%, și Franța, cu 4,1%.

Evoluția României contrastează astfel cu tendința generală din Uniunea Europeană, unde înmatriculările au avansat în primele trei trimestre ale anului.

În pofida scăderii generale a pieței auto, segmentul autoturismelor electrificate a înregistrat evoluții pozitive în România.

Potrivit datelor prezentate de ACAROM, în perioada ianuarie-septembrie 2026 au fost înmatriculate 7.889 de autoturisme complet electrice, cu 45,4% mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

Totodată, înmatriculările de autoturisme hibride au ajuns la 55.424 de unități, în creștere cu 3,5%.

Aceste cifre indică o evoluție diferită între piața auto în ansamblu, aflată în scădere, și categoriile de vehicule cu propulsie electrică sau hibridă, care au consemnat creșteri în intervalul analizat.

La nivelul constructorilor auto, grupul Renault a înregistrat 971.760 de autoturisme noi înmatriculate în Europa în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 3,1% față de aceeași perioadă din 2025.

Din totalul grupului, marca Dacia a cumulat 405.768 de unități, cu 9,7% mai puține decât în primele nouă luni ale anului precedent.

Scăderea Dacia este mai accentuată decât cea raportată de grupul Renault în ansamblu. Datele citate de ACAROM arată că reculul mărcii s-a menținut la un nivel similar celui consemnat după primele opt luni ale anului.

În clasamentul constructorilor, grupul Volkswagen a ocupat primul loc, cu 2.667.677 de autoturisme înmatriculate, în creștere cu 0,5%. Pe poziția a doua s-a situat Stellantis, cu 1.533.540 de unități, în creștere cu 4,7%, urmat de grupul Renault.

În schimb, Ford a înregistrat o scădere de 15,2%, până la 277.269 de autoturisme noi înmatriculate în primele nouă luni ale anului.

Datele pentru luna septembrie arată o accelerare a pieței auto europene. Înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au ajuns la 971.048 de unități, cu 9,3% peste nivelul din septembrie 2025.

La nivelul întregii perioade ianuarie-septembrie, autoturismele complet electrice au totalizat 1.931.465 de unități în UE, în creștere cu 48,5%. Acestea au reprezentat 21,7% din totalul înmatriculărilor de autoturisme noi.

Autoturismele hibride au cumulat 3.950.787 de unități, cu 16,8% mai multe decât în primele nouă luni din 2025.